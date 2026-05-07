Intip Gaji Raksasa Hakim Ad Hoc yang Bisa Tembus Ratusan Juta!

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc.

Dengan peresmian ini, hakim ad hoc akan mendapat sejumlah dukungan fasilitas dari negara meliputi tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, hingga hak keuangan dengan nominal mencapai Rp100 juta per bulan untuk tingkat kasasi.

Mengenal Perbedaan Hakim Karier, Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc

Dalam dunia peradilan, ada tiga istilah yang mirip, tapi memiliki fungsi yang berbeda, yaitu Hakim Karier, Hakim Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc.

Istilah Hakim Karier dan Nonkarier dijelaskan dalam Pasal 6B UU 3/2009 yang berbunyi:

Calon hakim agung berasal dari hakim karier.

Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.

Perbedaannya:

Hakim Karier adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan dicalonkan langsung oleh MA.

adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan dicalonkan langsung oleh MA. Hakim Nonkarier adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Mereka bisa berasal dari kalangan profesional hukum atau akademisi (dosen).

Sementara Hakim Ad Hoc merupakan hakim yang diangkat khusus karena keahliannya untuk menangani kasus tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Istilah Hakim Ad Hoc tertulis dalam Pasal 1 angka 9 UU 48/2009:

"Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang."

Status hakim ad hoc bersifat sementara karena biasanya posisi ini diangkat langsung pada pengadilan khusus untuk menangani perkara yang membutuhkan spesialisasi khusus, seperti korupsi, kejahatan perbankan, hingga cyber crime.

Dengan demikian, hakim ad hoc bisa berasal dari kalangan pengusaha atau pekerja/buruh yang diseleksi ketat oleh MA dan diangkat oleh Presiden.

Tunjangan dan Uang Penghargaan Hakim Ad Hoc

Tunjangan dan Uang Penghargaan Hakim Ad Hoc (Foto: ChatGPT)

Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) perpres terbaru, berikut adalah uang penghargaan hakim ad hoc yang diberikan pada akhir masa jabatan yang nominalnya disesuaikan dengan masa kerja jabatan:

sampai dengan 1 (satu) tahun: 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan; lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun: 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan; lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun: 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan; lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun: 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan; dan lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun: 1 (satu) x uang penghargaan.

Hakim ad hoc yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, tidak hanya dijatuhkan sanksi administratif, tetapi juga tidak mendapatkan uang penghargaan.

Selain uang penghargaan, Perpres terbaru juga menetapkan tunjangan hakim ad hoc berdasarkan kategori pengadilan:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama: Rp49.300.000 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding: Rp62.500.000 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi: Rp105.270.000.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama: Rp49.300.000 Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama: Rp49.300.000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama: Rp49.300.000 Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding: Rp62.500.000 Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

Pengadilan Niaga