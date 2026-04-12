Turis China Hilang Terseret Arus di Pantai Cibobos Banten, Ini Kronologinya

(Foto: Antara/HO-Basarnas)

Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banten menyebar personelnya untuk mencari warga Negara China yang terseret arus di Pantai Cibobos, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Minggu (12/4/2026).

Kasubsi Siaga dan Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pihaknya menerima informasi kecelakaan laut yang dialami warga Negara China itu pukul 14.30 WIB.

Peristiwa itu, berdasarkan laporan bermula pukul 13.30 WIB, saat korban berenang bersama dua rekannya di sekitar lokasi kejadian.

Namun nahas, korban diduga terseret arus kuat hingga tenggelam dan belum ditemukan hingga laporan ini disampaikan.

"Korban diketahui bernama SA Nuhai (41), seorang warga Negara China yang berdomisili di Jakarta Barat. Hingga saat ini, status korban masih dalam pencarian," kata Rizky di Lebak, Minggu (12/4/2026).

Menurut dia, saat ini, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan, yang diharapkan tidak menghambat jalannya operasi SAR.

Hingga saat ini, kata dia, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

"Kita berharap sore atau malam ini korban bisa ditemukan," katanya.