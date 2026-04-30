Turki dan Spanyol Desak Dunia Lawan Intervensi Israel terhadap Kapal Bantuan Gaza

Pasukan militer Israel secara ilegal mengepung kapal armada sipil Global Sumud Flotilla (GSF) yang dalam perjalanan menuju Jalur Gaza, Palestina, di perairan internasional. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

Ketegangan diplomatik di kawasan Mediterania kembali memuncak. Pemerintah Turki dan Spanyol secara tegas menyuarakan kecaman keras atas tindakan militer Israel yang melakukan intervensi ilegal terhadap armada kapal bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza, Palestina.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon pada Kamis (30/4/2026). Keduanya sepakat bahwa tindakan sepihak Israel tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan laut internasional, tetapi juga mengancam nyawa warga sipil yang membawa misi kemanusiaan.

Pelanggaran Hukum Internasional di Laut Lepas

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Oncu Keceli, mengungkapkan bahwa fokus utama pembicaraan kedua menteri tersebut adalah pencegatan armada kapal Global Sumud Flotilla. Kapal tersebut disergap oleh pasukan angkatan laut Israel saat tengah berlayar di perairan internasional di lepas pantai Kreta.

"Dalam pembicaraan itu ditekankan bahwa intervensi ilegal oleh pasukan Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla membahayakan nyawa banyak warga sipil dari berbagai kewarganegaraan dan melanggar hukum internasional," tulis Keceli melalui platform X.

Turki dan Spanyol mendesak komunitas internasional untuk tidak tinggal diam. Kedua negara tersebut meminta adanya sikap bersama yang tegas untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan-tindakan yang menghalangi bantuan logistik bagi warga Palestina di Gaza yang saat ini berada dalam kondisi kritis.

Penyergapan dan Sabotase Komunikasi

Insiden penyergapan ini dilaporkan terjadi pada Rabu malam. Angkatan laut Israel mengadang armada tersebut dengan alasan menjaga blokade yang telah berlangsung selama belasan tahun. Kelompok aktivis yang mengelola armada bantuan tersebut menyatakan bahwa pasukan Israel tidak hanya mengepung konvoi, tetapi juga melakukan tindakan sabotase.

Berdasarkan laporan di lapangan, pasukan Israel mengacaukan jalur komunikasi kapal-kapal tersebut di perairan internasional. Selain itu, mereka dilaporkan menyita beberapa kapal dari konvoi yang membawa hampir 1.000 aktivis dari berbagai negara.

Padahal, Global Sumud Flotilla memiliki misi murni kemanusiaan. Mereka bertujuan untuk menembus blokade laut Israel yang mencekik Gaza dan membuka koridor bantuan medis serta pangan yang sangat dibutuhkan oleh jutaan penduduk di wilayah kantong tersebut.

Blokade Panjang dan Krisis Kemanusiaan Gaza

Langkah militer Israel ini sebenarnya sudah terprediksi. Beberapa jam sebelum penyergapan, media-media di Israel melaporkan bahwa militer setempat telah bersiap mencegat armada besar yang terdiri dari sekitar 100 kapal tersebut. Kekuatan armada ini memang cukup signifikan, mengingat keterlibatan aktivis dari berbagai latar belakang kewarganegaraan.

Upaya menembus blokade ini merupakan respons atas penderitaan warga Gaza. Sejak tahun 2007, Israel telah memberlakukan blokade ketat di Jalur Gaza. Dampaknya sangat mematikan: sekitar 1,5 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal dari total 2,4 juta penduduk yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbatasan akses energi serta air bersih.

Dengan adanya desakan dari Turki dan Spanyol, kini sorotan dunia tertuju pada bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekuatan global lainnya merespons tindakan Israel di perairan internasional tersebut.