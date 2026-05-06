Turki Pamerkan Rudal Balistik Hipersonik Antarbenua Yildirimhan

Turki kembali menghentak panggung pertahanan global. Dalam ajang bergengsi SAHA Expo 2026 di Istanbul, Kementerian Pertahanan Turki secara resmi memperkenalkan Yildirimhan, rudal balistik hipersonik antarbenua dengan spesifikasi yang mencengangkan.

Rudal ini diklaim memiliki daya jangkau hingga 6.000 kilometer, sebuah lompatan besar dalam teknologi militer Ankara yang menempatkannya dalam jajaran elite pemilik senjata strategis jarak jauh.

Kecepatan Fantastis Mach 25

Berdasarkan laporan kantor berita RIA Novosti, Selasa (5/5/2026), perwakilan Kementerian Pertahanan Turki di stan pameran mengungkapkan bahwa Yildirimhan bukan sekadar rudal biasa. Senjata pemusnah ini ditenagai oleh empat mesin tangguh yang mampu melontarkannya pada kecepatan hipersonik ekstrem.

"Rudal ini mampu mencapai kecepatan antara Mach 9 hingga Mach 25. Dengan daya jangkau 6.000 kilometer, Yildirimhan menjadi instrumen pertahanan yang sangat diperhitungkan," ujar sumber resmi tersebut di lokasi pameran.

Kecepatan Mach 25 --atau 25 kali kecepatan suara-- menjadikan rudal ini hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional yang ada saat ini.

Spesifikasi Teknis dan Daya Ledak

Yildirimhan menggunakan bahan bakar dinitrogen tetroksida, sebuah zat kimia pengoksidasi kuat yang biasa digunakan pada roket-roket ruang angkasa. Dengan dukungan bahan bakar tersebut, rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat total hingga tiga ton.

Kapasitas muatan yang besar ini memungkinkan Yildirimhan memberikan daya rusak yang masif terhadap target strategis lawan di luar benua sekalipun.

Etalase Kekuatan Militer Turki

Pameran industri pertahanan SAHA Expo 2026 yang berlangsung pada 5–9 Mei ini dihadiri oleh delegasi dari lebih dari 120 negara. Ajang ini menjadi etalase utama bagi perusahaan-perusahaan pertahanan Turki untuk memamerkan kemandirian teknologi militer mereka di tingkat internasional.

Kehadiran Yildirimhan di tengah pameran tersebut dinilai banyak pihak sebagai sinyal tegas posisi Turki dalam peta geopolitik dunia.

Dengan penguasaan teknologi hipersonik antarbenua, Ankara kini tidak hanya menjadi pemain regional, tetapi juga kekuatan global yang memiliki daya gentar (deterrence) yang sangat tinggi.