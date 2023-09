Turun Sedikit, Ini Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina dan Shell per 1 April 2023

Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dan Shell sedikit menurun per hari ini, Sabtu, 1 April 2023.

Di area Jabodetabek, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non-subsidi, yakni Pertamax Turbo menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

Harga Pertamina Dex juga turun menjadi Rp15.400 per liter dari sebelumnya Rp15.850 per liter. Kemudian, harga Dexlite pun turun menjadi Rp14.250 per liter dari Rp14.950 per liter pada bulan lalu.

Sementara itu, untuk Pertalite, Pertamax, dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

SPBU Shell juga menurunkan harga BBM mereka mulai hari ini. Di area Jabodetabek, Shell V-Power saat ini dibanderol Rp14.790 per liter, turun dari Rp14.890 per liter.

Kemudian, Shell V-Power Diesel juga turun menjadi Rp15.440 per liter dari Rp16.000 per liter. Berikutnya, Shell V-Power Nitro+ kini turun menjadi Rp15.100 per liter, turun dari Rp15.240 per liter pada Maret.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina dan Shell area Jabodetabek mulai 1 Maret 2023:

- Pertalite Rp10.000 per liter- Pertamax Rp13.300 per liter- Pertamax Turbo Rp15.000 per liter- Pertamina Dex Rp15.400 per liter- Dexlite Rp14.250 per liter- Solar Rp6.800 per liter

Shell

- Shell Super Rp13.990 per liter- Shell V-Power Rp14.790 per liter- Shell V-Power Diesel Rp15.440 per liter- Shell V-Power Nitro+ Rp15.100 per liter.