Tutup Jalan, Polisi Siapkan Separator Baru Lebih Besar Jelang Demo

Aparat kepolisian menutup kedua jalur di Jalan Medan Merdeka Barat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022), jelang demonstrasi massa menolak kenaikan harga BBM.

Pantauan Inilah.com di lokasi, jalan mulai ditutup sekitar pukul 14.30 WIB. Meski begitu, belum terlihat massa yang akan berunjuk rasa.

Para petugas menyiapkan dua lapis separator baru dengan ukuran yang lebih besar dibanding separator yang digunakan pada aksi unjuk rasa sebelumnya.

Selain itu, polisi juga menyiapkan kawat berduri dan water barrier. Beberapa kendaraan taktis juga bersiap di sekitar kawasan Patung Kuda.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan pihaknya menyiapkan 6.142 personel untuk mengawal demonstrasi hari ini.

"Polda Metro Jaya mengerahkan 6.142 personel," kata Zulpan kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Demonstrasi menolak kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM itu akan berlangsung antara lain di Gedung DPR/MPR, kawasan Patung Kuda, Balai Kota DKI Jakarta, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Gedung KPK, dan Gedung Kejaksaan Agung.

Terkait demo di Depok, unjuk rasa akan berlangsung di Jalan Margonda Raya, Depok. Massa aksi berasal dari Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPD GMPI).

Di wilayah Tangerang, unjuk rasa akan digela Aliansi Rakyat Banten di Kantor Wali Kota dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

Sementara di Bekasi, massa Gerakan Pemuda Menggugat menyasar Kantor Pemkot Bekasi.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Kenaikan juga terjadi pada BBM subsidi solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, untuk Pertamax, naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.