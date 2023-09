Twitter Blue Dirilis Ulang, Tarif Naik dan Syarat Centang Biru Ditambah

Twitter melalui akun resmi mengumumkan harga berlangganan layanan Twitter Blue sebesar 11 dolar untuk perangkat iOS, lebih mahal dibandingkan versi website.

"Kami meluncurkan ulang @TwitterBlue pada Senin - langganan di web untuk $8/bulan atau iOS $11/bulan untuk mendapatkan akses ke fitur-fitur khusus pelanggan," cuit akun @Twitter, Minggu (11/12) waktu setempat.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark ???? pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Tidak ada penjelasan mengapa harga langganan Twitter Blue lebih mahal untuk perangkat iOS. Twitter dalam cuitan juga tidak memberikan informasi harga langganan untuk perangkat Android.

Selain itu dalam utas cuitan tersebut, menyebut bahwa biaya berlangganan sudah termasuk untuk fitur centang biru alias akun terverifikasi.

"Ketika berlangganan, Anda akan mendapatkan Edit Tweet, unggah video 1080p, mode pembaca dan tanda centang biru (setelah akun Anda )," kata Twitter.

Jika sudah mendapatkan tanda centang biru, pelanggan Twitter Blue masih bisa mengganti nama akun, nama tampilan dan foto profil dengan konsekuensi kehilangan tanda verifikasi untuk sementara.

Twitter akan memberikan tanda centang biru lagi setelah akun meninjau ulang.

Sementara itu bersamaan dengan peluncuran Twitter Blue untuk iOS dan web, Twitter mengganti warna label resmi (official) dengan tanda centang emas untuk akun bisnis.

Label resmi untuk akun pemerintah dan organisasi multilateral juga akan berganti warna menjadi abu-abu.

