Twitter Larang Pengguna Ambil Tangkapan Layar Pada Cuitan

Twitter telah mengalami beberapa perubahan akhir-akhir ini. Misalnya mengedit tweet bagi pengguna Twitter Blue berbayar dan dapat mengirim tweet media campuran.

Terlebih lagi, beberapa pengguna Twitter melihat petunjuk atau tanda ketika mereka mengambil tangkapan layar tweet yang meminta untuk membagikan atau menyalin tautan ke tweet. Tanda itu tetap aktif selama beberapa detik. Konsultan media sosial Matt Navarra memperhatikan permintaan individu untuk "Copy link" dan "Share tweets.

“Twitter tidak ingin Anda screenshot tweet lagi. Platform ingin pengguna aktif di platform melihat tweet bukan melalui tangkapa layar di platform saingan,” kata @MattNavarra.

melansir Mashable, Selasa (11/10/2022), menyalin tautan sudah cukup jelas dan "Share tweets" memiliki fungsi yang sama dengan ikon bagikan di setiap tweet. Setelah Anda mengkliknya, Anda akan dapat mengirim DM tweet, membagikan ke komunitas, menandainya, atau membagikannya melalui pesan atau aplikasi sosial lainnya.

Sangat mudah untuk memahami mengapa Twitter ingin pengguna berbagi tweet sebagai lawan dari screenshot. Pertama, Anda akan tetap berada di aplikasi lebih lama atau mengirim tautan sehingga orang lain dapat menghabiskan waktu di Twitter. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di Twitter, semakin banyak tweet dan iklan yang dipromosikan yang mereka lihat.

Jika Anda screenshot tweet dan mempostingnya di aplikasi media sosial lain, Twitter tidak akan mendapat untung darinya. Namun, bagi pengguna, tangkapan layar sangat masuk akal. Anda dapat dengan mudah berbagi tweet di mana saja, terutama jika seseorang yang Anda kenal tidak memiliki akun Twitter.

Dengan mengambil tangkapan layar, Anda juga memutus interaksi pada tweet yang berpotensi berbahaya dan mengurangi penyebarannya. Tangkapan layar juga penting, bahkan jika tweet tersebut dihapus karena tangkapan layarnya tetap abadi.

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003