Twitter Pasang Biaya Centang Biru Rp125 Ribu per Bulan, Elon Musk Dikecam

Miliarder sekaligus bos baru Twitter, Elon Musk, mulai melakukan sejumlah perubahan kebijakan setelah mengakuisisi platform media sosial itu. Salah satunya penerapan biaya berlangganan. Twitter berencana memungut biaya 8 dollar AS atau sekitar Rp125.000 per bulan untuk akun bercentang biru yang mulai diterapkan pekan depan. Langkah ini merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan bot dan troll di platform itu, sekaligus menciptakan aliran pendapatan baru bagi perusahaan yang tidak bergantung pada iklan.

"Sistem orang kaya dan orang miskin di Twitter saat ini untuk siapa yang memiliki atau tidak memiliki centang biru adalah omong kosong," kata Musk dalam cuitannya.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.