Twitter Siap Punya Fitur Swipe Mulai Januari 2023, Apa Fungsinya?

Twitter kembali hadir dengan fitur baru. Dengan tahun baru dan fitur baru, banyak orang yang menunggunya. Kali ini fungsi 'Swipe' akan ditawarkan dan dijadwalkan untuk Januari tahun ini.

Fitur ini memungkinkan Anda sebagai pengguna untuk men-swipe atau menggesek dan beralih ke tampilan lain dengan topik yang sedang tren, tweet, diikuti, atau direkomendasikan.

Pemilik Twitter, Elon Musk, menginformasikan tentang angin segar ini melalui akun pribadinya.

“Januari ini, navigasi baru Twitter akan hadir, memungkinkan pengguna menggeser ke samping untuk beralih antara tweet unggulan dan mengikuti tren, topik, dan lainnya. Sebelum fitur muncul, ketuk ikon bintang di pojok kanan atas layar beranda untuk mengaktifkannya, ”kata Musk dalam cuitannya baru ini.

Twitter sebelumnya telah memperkenalkan penggunanya untuk memilih apakah akan menampilkan tweet kronologis atau berdasarkan rekomendasi di timeline. Tinjauan timeline Twitter saat ini adalah tweet unggulan. Anda sebagai pengguna bisa tap ikon bintang di pojok kanan atas layar jika ingin ditampilkan secara kronologis.

Garis waktu utama harus memungkinkan Anda untuk beralih antara topik teratas, terbaru, dan trending dan topik yang Anda ikuti, kata Musk. Sejak kepemilikan Twitter berpindah ke tangan Musk, banyak fitur baru yang diluncurkan. Salah satu fiturnya adalah jumlah tampilan tweet, yang biasanya mendapatkan banyak reaksi dari pengguna.

"Urutan prioritas" di antara pengikut Twitter Blue dalam gambar profil persegi panjang untuk akun merek. Pasalnya, pembaruan fitur ini mendapat reaksi beragam. Ada yang mengatakan bahwa Twitter telah menjadi seperti media sosial lainnya.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.