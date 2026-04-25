Perubahan Nominal Uang Rupiah dalam Sejarah Indonesia

Sabtu, 25 April 2026 - 13:00 WIB

Uang rupiah dari nominal terkecil sampai terbesar

Uang Rupiah yang kita gunakan saat ini merupakan tahun emisi 2022 yang terdiri dari tujuh pecahan. Saat ini, Rp100.000 menjadi denominasi terbesar yang berlaku dengan menampilkan sosok duo proklamator, Soekarno-Hatta.

Jauh sebelum nominal ini hadir, Indonesia sempat menggunakan satuan sen sebagai pecahan terkecil.

Namun, seiring pertumbuhan ekonomi dan pengaruh inflasi, jumlah nominal kian bertambah untuk menyesuaikan nilai tukar dan kebutuhan transaksi masyarakat.

Evolusi Nominal Uang Rupiah dari Masa ke Masa

1. Ori Seri I-II (1945-1947)

ORI Seri-I pecahan Rp100 (Foto: Wikimedia Commons)

Pada awal kemerdekaan, ORI Seri I menjadi mata uang pertama Republik Indonesia yang resmi diedarkan secara luas pada 10 Oktober 1946.

ORI Seri I menggunakan satuan di bawah 1 Rupiah, yaitu sen. Pecahan yang diterbitkan antara lain 1 sen, 5 sen, 10 sen, Rp1/2, Rp1, Rp5, Rp10, dan Rp100.

Desain uang tersebut rata-rata memiliki gambar Presiden Soekarno dan pedang kris.

Lalu ORI Seri II diluncurkan di Yogyakarta pada 1 Januari 1947. Seri terbaru ini menggunakan satuan yang sama, yaitu sen, dengan pecahan yang lebih besar, yaitu Rp5, Rp10, Rp25, dan Rp100.

2. ORI Seri III (1947-1948)

ORI Seri III pecahan Rp100 (Foto: Wikimedia Commons)

ORI Seri III menerbitkan pecahan uang mulai dari Rp1/2, Rp2 ½, Rp25, Rp50, Rp100, dan Rp250.

Desain uang ini juga menampilkan figur Soekarno dan ilustrasi rakyat pekerja seperti penyadap karet, banteng mengamuk, dan perkebunan tembakau.

3. ORI Seri IV (1948)

ORI Seri IV pecahan Rp600 (Foto: Wikipedia)

Diluncurkan di Yogyakarta dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 23 Agustus 1948.

Desain uangnya juga menampilkan sosok Soekarno dan representasi kerja rakyat.

Pecahan uang pada seri kali ini jauh lebih besar, yaitu Rp40, Rp75, Rp100, Rp400, dan Rp600.

4. ORI Baru (1949)

ORI Baru 1949 pecahan Rp100 (Foto: Wikipedia)

Uang ORI Baru dicetak di Yogyakarta dan ditandatangani oleh Lukman Hakim. Uang ini diterbitkan menjelang pengakuan kedaulatan pada Konferensi Meja Bundar (KMB), sehingga jumlah peredarannya terbatas.

Pecahannya sendiri lebih kecil, yaitu Rp10 sen, Rp1/2, Rp1, Rp10, dan Rp100.

5. ORI Seri Pemandangan Alam (1951-1953)

ORI Seri Pemandangan Alam Rp1 (Foto: Museum Nasional Sejarah Amerika)

Seri spesial yang menampilkan pemandangan alam berupa pantai, sawah, dan pohon kelapa, yang diluncurkan oleh De Javasche Bank.

Uang yang ditandatangani oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikoesoemo ini diterbitkan dengan pecahan nominal Rp1 dan Rp2 ½.

6. Seri Kebudayaan (1952)

Seri Kebudayaan pecahan Rp1.000, menampilkan gambar Arca Padmani Candi Prambanan (Foto: Wikipedia)

Bersamaan dengan peresmian Bank Indonesia, diterbitkan uang Rupiah seri Kebudayaan yang menampilkan kebudayaan Indonesia serta tokoh-tokoh nasional.

Pecahan yang diterbitkan mulai dari Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp500, dan Rp1.000.

Seri ini menjadi uang pertama Rupiah dengan angka terbesar.

7. Seri Suku Bangsa (1954-1956)

Seri Suku Bangsa 1954 pecahan Rp1 (Foto: Wikipedia)

Uang rupiah yang diterbitkan pada tahun 1954 ini menampilkan wajah laki-laki dan perempuan yang mencerminkan keberagaman suku bangsa Indonesia.

Nominal pecahan yang dicetak adalah Rp1 berukuran 130 x 60 mm yang didominasi warna biru dan Rp2 ½ yang dikombinasi warna merah dan hijau.

8. Seri Hewan (1957)

Seri Hewan 1957 pecahan Rp5000 menampilkan gambar Banteng (foto: Wikipedia)

Seri spesial yang menampilkan satwa khas Indonesia dengan pecahan Rp5 (gambar orang utan), Rp10 (gambar rusa Jawa), Rp25 (badak Jawa), Rp2.500 (komodo), dan banteng (Rp5.000).

9. Seri Pekerja I (1958)

Seri Pekerja I 1958 pecahan Rp5.000 menampilkan sosok petani wanita (Foto: Wikipedia)

Seri yang menampilkan desain para pekerja Indonesia yang bekerja sebagai pembatik, pemintal benang, pemecah kelapa, hingga petani.

Nominal pecahan yang diterbitkan pada seri ini mulai dari Rp5 hingga Rp5.000.

10. Seri Pekerja II (1963-1964)

Uang kertas 1 Sen keluaran tahun 1964 yang menampilkan gambar petani (Foto: Gallery Uang Kertas)

Pada seri pembaruan ini terdapat nominal pecahan tertinggi dalam sejarah, yaitu Rp10.000.

Untuk desain uangnya sendiri tetap menampilkan gambar pekerja yang bekerja di berbagai sektor.

11. Seri Tahun 1975-1977

Seri Tahun 1975-1977 pecahan Rp10.000 menampilkan gambar Ramayana di Candi Borobudur (Foto: Bank Indonesia)

Seri rupiah tahun 1975 menampilkan beragam gambar satwa, flora, dan tokoh nasional tanah air.

Pada pecahan Rp100 menampilkan gambar badak jawa, Rp500 menampilkan sosok Rahmi Hatta dan bunga anggrek Vanda, pecahan uang Rp1.000 menampilkan sosok Pangeran Diponegoro, Rp5.000 menampilkan pekerja penjala ikan, dan Rp10.000 menampilkan gambar Ramayana dari Candi Borobudur.

12. Seri Tahun 1992-1993

Seri Tahun 1992-1993 pecahan Rp50.000 menampilkan sosok Presiden Soeharto (Foto: Bank Indonesia)

Uang rupiah pada tahun 1992 hadir dengan desain yang lebih modern dan warna mencolok.

Pecahan yang diterbitkan mulai dari Rp100 hingga yang tertinggi Rp50.000, yang diterbitkan sebagai peringatan 25 tahun pembangunan tanah air dan menampilkan sosok Presiden RI ke-2, Soeharto.

13. Seri Tahun 1998-1999

Seri Tahun 1998-1999 pecahan Rp100.000 menampilkan dua tokoh proklamator, Soekarno-Hatta (Foto: Bank Indonesia)

Seri yang diluncurkan untuk menghadapi krisis moneter dan untuk pertama kalinya diterbitkan dalam pecahan terbesar Rp100.000 yang masih digunakan hingga saat ini.

Desain gambar uangnya sendiri menggunakan tokoh-tokoh nasional, seperti gambar Cut Nyak Dhien di pecahan Rp10.000, Ki Hajar Dewantara di uang Rp20.000, W.R. Soepratman di Rp50.000, dan Soekarno-Hatta di pecahan uang Rp100.000.