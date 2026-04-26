Ubed Menang Mudah, Indonesia Kalahkan Thailand 3-2

Minggu, 26 April 2026 - 20:02 WIB

Ubed tampil meyakinkan dan menang atas wakil Thailand di Thomas Cup 2026 (foto:PBSI)

Muhammad Zaki Ubaidillah tampil jadi pahlawan kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2026 melawan Thailand, Minggu (26/4/2026).

Tampil sebagai tunggal terakhir saat skor set sama kuat 2-2, Ubed membayar tuntas kepercayaan tim pelatih yang menurunkannya di partai pamungkas.

Melawan wakil Thailand Tanawat Yimjit, Ubed menang straight set 21-11, 21-12 dan membuat Indonesia menang 3-2 atas Thailand di penyisihan Grup D.

Sejak awal gim, Ubed yang unggul ranking BWF tampil penuh percaya diri dan tenang sepanjang laga.

Ubed menunjukkan perbedaan kelas dengan Yimjit dan terus memimpin jauh perolehan poin.

Gim pertama ditutup dengan mudah oleh Ubed dengan skor 21-11.

Gim kedua, Yimjit sempat memberikan perlawanan di awal namun tak bisa membendung kehebatan Ubed yang menempatkan bola di area sulit.

Setelah sempat bersaing, Ubed kembali meninggalkan Yimjit untuk menutup pertandingan dengan kemenangan 21-12, sekaligus menutup pertandingan dengan skor set 3-2 untuk kemenangan Indonesia.