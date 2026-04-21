50+ Ucapan Grand Opening Bisnis untuk di Karangan Bunga, Kartu Ucapan, hingga Media Sosial

Merintis sebuah usaha sampai bisa mendirikan toko atau gedung sendiri bukanlah perjalanan yang mudah. Itulah sebabnya, perayaan grand opening sering dibuat secara megah.

Selain menjadi simbol kesuksesan, acara grand opening juga menjadi salah satu perayaan untuk membangun hubungan antara vendor, rekan bisnis, dan juga pelanggan loyalitas.

Bentuk dukungan yang diberikan bermacam-macam, bisa berupa ucapan selama secara verbal hingga bentuk formalitas dengan bunga papan.

Bagi yang sedang mencari inspirasi kalimat untuk merayakan keberhasilan rekan atau mempromosikan bisnis sendiri, berikut adalah beberapa contoh ucapan yang bisa digunakan.

Contoh Ucapan Grand Opening Bisnis di Karangan Bunga

Bagi yang ingin memberikan doa, harapan, dan ucapan selamat kepada rekan bisnis, berikut adalah beberapa contoh ucapan grand opening singkat untuk di karangan bunga:

Selamat & Sukses atas Grand Opening (Nama Toko) Congratulations on the Grand Opening of (Nama Bisnis) Semoga Sukses dan Semakin Berjaya (Nama Toko) Selamat atas Peresmian Gedung Baru (Nama Bisnis) Congratulations! Wishing You Prosperity and Success. Congrats! May Your Business Bloom and Grow. Wishing You Great Success on Your New Venture. Selamat Atas Grand Openingnya, Sukses dan Jaya Selalu! Happy Grand Opening! Laris Manis Tanpa Sisa! Grand Opening (Nama Toko), Semoga Usahanya Maju Pesat.

Contoh Ucapan Grand Opening di Media Sosial

Bagi pemilik usaha, acara grand opening bisa dijadikan sebagai hari spesial untuk memberikan promo eksklusif kepada pelanggan loyalitas.

Berikut adalah beberapa contoh kata-kata grand opening yang bisa digunakan di media sosial:

Your new favorite place is officially open! Hello, (Nama Kota)! Kami siap melayani Anda mulai hari ini. GRAND OPENING! Dapatkan diskon 50% khusus hari ini. Jangan sampai ketinggalan! Opening Special! Free topping untuk setiap pembelian menu apa saja. Datang ke acara pembukaan kami dan dapatkan merchandise gratis tanpa minimal belanja! Website resmi kami sudah aktif! Nikmati pengalaman belanja digital yang lebih mudah Studio kami resmi dibuka! Ayo booking jadwal pertamamu sekarang. Grand Opening dimulai dalam 3, 2, 1... Sampai jumpa di lokasi! Pintu sudah dibuka, kopi sudah siap, tinggal tunggu kamu datang Grand Opening Sale! Diskon hingga 70% untuk koleksi pilihan.

Contoh Ucapan Selamat Grand Opening di Kartu Ucapan

Berikut adalah contoh ucapan selamat grand opening untuk rekan bisnis atau kolega yang bisa dibuat di kartu ucapan:

Selamat atas peresmiannya. Semoga usahanya panjang umur, kokoh, dan semakin berkembang. Congrats! Semoga usaha ini menjadi jawaban atas doa-doa kalian selama ini. Sukses terus ya! Selamat Grand Opening! Semoga setiap tetap keringat dalam membangun usaha ini terbayar dengan kesuksesan besar. Selamat ya! Semoga usahanya maju pesat, dijauhkan dari hambatan, dan selalu dilindungi Tuhan. Wishing you great success with your new venture. May it be the first of many more branches to come. Happy Grand Opening! Semoga usahanya meledak, laris manis, dan segera buka cabang di mana-mana. Congratulations on your Grand Opening! Wishing you and your team years of abundance and prosperity. Congratulations! Nggak sabar mau mampir setiap hari. Semoga bisnisnya lari kencang! Cheers to your new business! May it grow beyond your wildest dreams. Alhamdulillah, selamat atas Grand Opening-nya. Semoga usaha ini menjadi pintu rezeki yang melimpah. Selamat atas pembukaan cabang ke-[Angka]. Semoga operasional berjalan lancar dan semakin jaya. Congratulations! Your hard work has finally paid off. Enjoy your big day! Congratulations! Wishing you all the best for your new business. "A toast to your new venture! Wishing you a bright future and great profit. Selamat dan sukses. Semoga toko ini jadi rumah kedua yang nyaman bagi pelanggan Anda. Selamat atas peresmiannya! Semoga setiap hari di toko ini selalu terasa seperti hari pembukaan yang penuh semangat. Congrats! Semoga usaha ini menjadi jawaban atas doa-doa kalian selama ini. Sukses terus ya! Selamat Bos! Akhirnya mimpi punya toko sendiri terwujud. Bangga banget sama perjuanganmu! Selamat Grand Opening! Semoga setiap tetap keringat dalam membangun usaha ini terbayar dengan kesuksesan besar. Selamat buat langkah barunya. Aku tahu seberapa keras kamu berusaha buat ini. Kamu layak mendapatkannya!

Contoh Ucapan Grand Opening yang Bersifat Formal

Contoh kata-kata di bawah ini bisa ditujukan kepada rekan bisnis, pimpinan instansi, vendor strategis, atau klien penting: