120+ Ucapan Selamat Wisuda Islami Penuh Makna, Doa, dan Harapan Terbaik
Ilustrasi dua orang muslim yang mengenakan baju wisuda toga setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya (Foto: freepik)
Memberikan ucapan selamat wisuda bernuansa Islami merupakan bentuk apresiasi, doa, dan pengingat atas tanggung jawab baru setelah menyelesaikan masa studi.
Wisuda bukan hanya akhir pendidikan, tetapi awal untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh. Momen ini menjadi wujud syukur atas perjuangan panjang yang dilalui dengan keikhlasan.
Ungkapan, seperti Alhamdulillah atau Barakallahu fiikum mengingatkan bahwa setiap pencapaian tidak lepas dari izin Allah SWT.
Dalam Islam, menuntut ilmu adalah ibadah, sehingga ucapan selamat wisuda juga berisi doa agar ilmu yang diraih menjadi bermanfaat, berkah, dan menjadi amal jariyah di dunia serta akhirat.
Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat wisuda Islami, rangkaian kata penuh doa dapat menjadi cara yang tepat untuk memberikan selamat sekaligus harapan agar wisudawan senantiasa diberi keberkahan, kemudahan, dan petunjuk dari Allah SWT dalam langkah kehidupannya.
Ucapan Selamat Wisuda Islami
Berikut adalah beberapa rangkaian ucapan selamat wisuda yang sarat makna dan doa, sebagai bentuk rasa syukur serta harapan agar setiap langkah setelah kelulusan senantiasa dipenuhi kemudahan, keberkahan, dan petunjuk dari Allah SWT:
- "Barakallah fii ilmi, Sahabat. Selamat wisuda! Semoga ilmu yang telah Allah titipkan kepadamu menjadi berkah, bermanfaat bagi umat, dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga akhir hayat."
- "Selamat wisuda! Semoga setiap ilmu yang kamu raih menjadi jalan untuk semakin mengenal Allah SWT, semakin taat kepada-Nya, dan menjadi sebab keberkahan dalam hidupmu di dunia dan akhirat."
- "Barakallah fii ilmi, Temanku. Semoga gelar yang kamu capai hari ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi amanah untuk terus menebar manfaat dan kebaikan."
- "Selamat atas wisudamu! Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menjadikan ilmumu sebagai cahaya dalam setiap keputusan hidupmu."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga ilmu yang kamu peroleh menjadi wasilah kebaikan, memperkuat imanmu, dan menghantarkanmu menuju ridha Allah SWT."
- "Selamat wisuda, Kawan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan hidup yang penuh keberkahan, kemudahan, dan pertolongan dari Allah SWT."
- "Barakallah fii ilmi, Ukhti/Akhi. Semoga setiap huruf ilmu yang kamu pelajari menjadi saksi kebaikanmu di hadapan Allah kelak."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah SWT menjadikanmu hamba yang istiqamah dalam kebaikan dan selalu menggunakan ilmumu di jalan yang diridhai-Nya."
- "Barakallah atas gelar barunya. Semoga ilmu yang kamu miliki membawa manfaat luas, mengangkat derajatmu, dan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidupmu."
- "Selamat wisuda! Semoga langkah barumu ini selalu dalam lindungan Allah SWT dan setiap usaha yang kamu lakukan bernilai ibadah di sisi-Nya."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga ilmumu menjadi penerang dalam kegelapan, penunjuk arah dalam kebingungan, dan penolong di hari akhir nanti."
- "Selamat wisuda, Sahabat. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusanmu, memperluas jalan rezekimu, dan menjadikanmu pribadi yang penuh manfaat."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga keberhasilan ini membuatmu semakin rendah hati, semakin dekat kepada Allah, dan semakin semangat dalam menuntut ilmu."
- "Selamat wisuda! Semoga apa yang telah kamu capai hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan ridha Allah SWT."
- "Barakallah fii ilmi, Teman. Semoga ilmumu menjadi bekal terbaik untuk menjalani kehidupan dan menjadi penolongmu di akhirat kelak."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang selalu bersyukur, sabar dalam ujian, dan istiqamah dalam kebaikan."
- "Barakallah atas pencapaianmu. Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi ladang pahala dan membuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupmu."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hatimu, meluruskan niatmu, dan memberkahi setiap langkah yang kamu ambil."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga kesuksesan ini semakin menguatkan imanmu dan menjadikanmu hamba yang lebih dekat dengan Allah SWT."
- "Selamat wisuda, Kawan. Semoga perjalanan hidupmu ke depan selalu dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan petunjuk dari Allah SWT."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga kamu dapat mengamalkan ilmumu dengan baik dan menjadikannya sebagai jalan untuk menolong sesama."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kamu pelajari dan menjadikannya manfaat bagi banyak orang."
- "Barakallah fii ilmi, Sahabat. Semoga ilmumu menjadi jalan dakwah, membawa kebaikan, dan menjadi sebab keberkahan di mana pun kamu berada."
- "Selamat wisuda! Semoga setiap doa dan usahamu diijabah oleh Allah SWT dan membawamu menuju masa depan yang penuh kebaikan."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga Allah SWT senantiasa membimbingmu, menjaga imanmu, dan menjadikan hidupmu penuh dengan keberkahan dan manfaat."
Ucapan Selamat Wisuda Islami
Berikut adalah kumpulan ucapan selamat wisuda yang penuh doa dan harapan baik, semoga setiap kata yang tersusun dapat menjadi ungkapan kebahagiaan sekaligus doa tulus agar ilmu yang diraih membawa keberkahan, manfaat, dan kebaikan di dunia maupun di akhirat:
- "MasyaAllah, akhirnya sampai di titik ini. Selamat wisuda! Semoga Allah memberkahi setiap ilmumu dan menjadikannya jalan menuju kebaikan yang luas."
- "Alhamdulillah atas pencapaianmu hari ini. Selamat wisuda! Semoga Allah SWT menjadikan ilmumu bermanfaat dan penuh keberkahan."
- "Selamat wisuda! Semoga apa yang kamu raih hari ini menjadi awal perjalanan menuju ridha Allah dan kesuksesan yang hakiki."
- "MasyaAllah tabarakallah, selamat atas wisudanya. Semoga Allah senantiasa menuntun langkahmu dalam mengamalkan ilmu."
- "Selamat wisuda! Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi pemberat amal kebaikan di yaumil akhir kelak."
- "Barakallah fii ilmi. Selamat menempuh babak baru kehidupan, semoga Allah memudahkan setiap langkah dan keputusanmu."
- "Alhamdulillah, perjuanganmu terbayar. Selamat wisuda! Semoga ilmumu menjadi cahaya dalam hidupmu dan orang lain."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang berilmu, beriman, dan senantiasa memberi manfaat."
- "MasyaAllah, selamat atas gelarnya. Semoga ilmu ini menjadi jalan dakwah dan ladang pahala untukmu."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga Allah memberkahi ilmumu, meluaskan rezekimu, dan menjaga hatimu tetap lurus di jalan-Nya."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah SWT menjadikan setiap usahamu bernilai ibadah dan setiap langkahmu dipenuhi keberkahan."
- "Alhamdulillah atas kelulusanmu. Semoga Allah menjadikanmu hamba yang selalu mengamalkan ilmu dengan ikhlas."
- "Selamat wisuda! Semoga ilmu yang kamu dapatkan menjadi penolong di dunia dan syafaat di akhirat."
- "MasyaAllah, perjalanan panjangmu sampai di sini. Semoga Allah selalu menyertai langkahmu ke depan."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga gelar ini membawa tanggung jawab yang kamu jalani dengan penuh keikhlasan."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap ilmu dan amal yang kamu lakukan."
- "Alhamdulillah, selamat atas pencapaianmu. Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang istiqamah dalam kebaikan."
- "Selamat wisuda! Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi sebab datangnya rahmat Allah dalam hidupmu."
- "MasyaAllah tabarakallah, selamat wisuda. Semoga ilmumu menjadi manfaat yang tak pernah terputus."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga Allah menjaga niatmu, meluruskan tujuanmu, dan memberkahi setiap langkahmu."
- "Selamat wisuda! Semoga keberhasilan ini semakin mendekatkanmu kepada Allah SWT."
- "Alhamdulillah, akhirnya sampai di hari ini. Semoga Allah menjadikan ilmumu sebagai ladang amal yang luas."
- "Selamat wisuda! Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu ke depan."
- "MasyaAllah, pencapaian yang luar biasa. Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang selalu bermanfaat."
- "Barakallah fii ilmi. Semoga ilmu ini menjadi jalan kemudahan, keberkahan, dan keselamatan dunia akhirat untukmu."
Ucapan Selamat Wisuda Islami
Berikut adalah kumpulan ucapan selamat wisuda yang penuh doa dan harapan baik, semoga menjadi ungkapan syukur dan kebahagiaan atas ilmu yang diraih serta membawa keberkahan di dunia dan akhirat:
- "Barakallah fii ilmi, selamat wisuda. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi ilmu yang telah engkau raih dan menjadikannya jalan menuju kebaikan serta keberkahan hidup dunia dan akhirat."
- "Selamat wisuda, semoga setiap ilmu yang kamu pelajari menjadi cahaya dalam hidupmu dan Allah SWT menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti."
- "Barakallah atas kelulusanmu, semoga Allah SWT memudahkan setiap langkahmu setelah ini dan menjadikan ilmumu bermanfaat bagi banyak orang."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT selalu menjaga hatimu, meluruskan niatmu, dan menjadikan setiap ilmumu penuh keberkahan."
- "Barakallah fii ilmi, semoga pencapaian ini menjadi awal perjalanan yang lebih baik dan diridhai oleh Allah SWT dalam setiap langkahmu."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang rendah hati, berilmu, dan selalu menggunakan ilmu untuk kebaikan umat."
- "Barakallah atas gelar yang diraih, semoga ilmu ini menjadi bekal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat yang penuh keberkahan."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan ilmumu sebagai penolong di hari akhir kelak."
- "Barakallah fii ilmi, semoga setiap perjuanganmu menjadi amal kebaikan yang tak terputus dan bernilai di sisi Allah SWT."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap urusanmu dan menjadikan ilmumu bermanfaat bagi sesama."
- "Barakallah atas pencapaianmu, semoga Allah SWT menjadikanmu hamba yang selalu bersyukur dan istiqamah dalam kebaikan."
- "Selamat wisuda, semoga ilmu yang kamu miliki menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih ridha-Nya."
- "Barakallah fii ilmi, semoga Allah SWT memberkahi setiap langkahmu dan menjadikan hidupmu penuh keberkahan."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT selalu membimbingmu dalam setiap keputusan dan menjadikan ilmumu bermanfaat luas."
- "Barakallah atas kelulusan ini, semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang membawa manfaat bagi agama dan sesama manusia."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT menjadikan ilmumu sebagai cahaya yang menerangi jalan hidupmu ke arah yang lebih baik."
- "Barakallah fii ilmi, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap ilmu yang kamu pelajari."
- "Selamat wisuda, semoga setiap ilmu yang kamu dapatkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga akhir hayat."
- "Barakallah atas pencapaianmu, semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT menjadikan setiap langkahmu setelah ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan."
- "Barakallah fii ilmi, semoga ilmu yang kamu miliki menjadi penolong di dunia dan akhirat serta membawa keberkahan hidup."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang istiqamah dalam kebaikan dan terus menebar manfaat."
- "Barakallah atas kelulusanmu, semoga Allah SWT menjadikan setiap ilmumu sebagai jalan menuju surga-Nya."
- "Selamat wisuda, semoga Allah SWT selalu memberimu kemudahan dan menjadikan ilmumu bermanfaat seluas-luasnya."
- "Barakallah fii ilmi, semoga Allah SWT memberkahi perjalanan hidupmu setelah ini dan menjadikanmu hamba yang selalu bersyukur."
Ucapan Selamat Wisuda Islami untuk Anak dari Orang Tua
Berikut adalah kumpulan ucapan selamat wisuda dari orang tua untuk anak tercinta, sebagai ungkapan rasa syukur, bangga, dan doa yang tulus agar ilmu yang telah diraih menjadi berkah, bermanfaat, serta menuntun langkah menuju kehidupan yang diridhai Allah SWT:
- "Alhamdulillah, Nak. Hari ini menjadi salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup kami sebagai orang tua. Selamat wisuda. Semoga ilmu yang telah Allah titipkan kepadamu menjadi berkah, bermanfaat, dan membawamu semakin dekat kepada-Nya."
- "Selamat wisuda, anakku. Kami bangga atas perjuanganmu sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkahmu, meluruskan niatmu, dan menjadikan ilmumu sebagai amal jariyah."
- "MasyaAllah, akhirnya kamu sampai di hari ini, Nak. Selamat wisuda. Semoga setiap ilmu yang kamu pelajari menjadi cahaya dalam hidupmu dan penolongmu di dunia serta akhirat."
- "Alhamdulillah atas kelulusanmu, anakku. Semoga Allah memberkahi setiap langkahmu ke depan dan menjadikanmu pribadi yang selalu bermanfaat bagi agama, keluarga, dan sesama."
- "Selamat wisuda, Nak. Perjalananmu masih panjang, namun kami yakin Allah akan selalu menjagamu. Gunakan ilmumu dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah jauh dari-Nya."
- "Barakallah fii ilmi, anakku. Kami bersyukur kepada Allah atas pencapaianmu hari ini. Semoga ilmumu membawa kebaikan yang luas dan menjadi jalan menuju ridha-Nya."
- "Selamat wisuda, anak kami tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu, memudahkan setiap urusanmu, dan menjadikan ilmumu penuh keberkahan."
- "MasyaAllah tabarakallah, Nak. Kami bangga padamu. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari perjalanan hidup yang diridhai Allah dan penuh manfaat."
- "Alhamdulillah, perjuanganmu tidak sia-sia. Selamat wisuda. Semoga Allah menjadikanmu anak yang shalih/shalihah, berilmu, dan selalu memberi kebaikan."
- "Selamat wisuda, Nak. Semoga Allah SWT selalu menuntun langkahmu, menjaga hatimu, dan menjadikan ilmumu sebagai jalan untuk menolong banyak orang."
- "Barakallah fii ilmi, anakku. Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi keberkahan dalam hidupmu dan menjadi pahala yang terus mengalir."
- "Alhamdulillah, hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Selamat wisuda, Nak. Semoga Allah selalu menyertaimu dalam setiap langkah dan keputusan hidupmu."
- "Selamat wisuda, anakku tersayang. Semoga apa yang telah kamu capai hari ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh keberkahan dan kebaikan."
- "MasyaAllah, kami sangat bersyukur atas pencapaianmu. Selamat wisuda. Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang istiqamah dan selalu berada di jalan-Nya."
- "Barakallah fii ilmi, Nak. Teruslah belajar, teruslah rendah hati, dan jangan pernah lepas dari pertolongan Allah SWT dalam setiap langkah hidupmu."
- "Alhamdulillah ya Rabb, hari ini kami menyaksikan buah dari perjuangan panjangmu, Nak. Selamat wisuda. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kami selain melihatmu berhasil. Semoga Allah SWT memberkahi setiap ilmumu, menjadikannya bermanfaat, dan menuntunmu untuk selalu berada di jalan yang diridhai-Nya."
- "Selamat wisuda, anakku tersayang. Perjalananmu hingga titik ini bukan hal yang mudah, dan kami sangat bangga padamu. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hatimu, menguatkan imanmu, serta menjadikan ilmumu sebagai cahaya dalam setiap langkah hidupmu."
- "MasyaAllah tabarakallah, Nak. Hari ini adalah bukti dari doa dan usaha yang tak pernah putus. Selamat wisuda. Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang berilmu, rendah hati, dan selalu menggunakan ilmumu untuk kebaikan serta kemaslahatan umat."
- "Alhamdulillah atas kelulusanmu, Nak. Kami sebagai orang tua merasa sangat bersyukur. Semoga Allah SWT melapangkan jalan hidupmu, memudahkan rezekimu, dan menjadikan setiap ilmumu sebagai amal jariyah yang terus mengalir."
- "Selamat wisuda, anakku. Ingatlah bahwa ilmu yang kamu miliki adalah amanah dari Allah SWT. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, tetaplah rendah hati, dan jadikan setiap langkahmu sebagai bentuk ibadah kepada-Nya."
- "Barakallah fii ilmi, anak kami tercinta. Kami bangga atas semua usaha dan kesabaranmu. Semoga Allah SWT senantiasa membimbingmu, melindungimu dari segala keburukan, dan menjadikan ilmumu penuh berkah serta manfaat."
- "Selamat wisuda, Nak. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Semoga Allah SWT selalu menyertaimu, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan menjadikanmu pribadi yang selalu membawa kebaikan."
- "MasyaAllah, akhirnya sampai juga di hari yang membahagiakan ini. Selamat wisuda, anakku. Semoga Allah menjadikanmu anak yang shalih/shalihah, yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat."
- "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas pencapaianmu hari ini. Selamat wisuda, Nak. Semoga Allah SWT menjaga setiap langkahmu, meluruskan niatmu, dan menjadikan ilmumu sebagai jalan menuju keberkahan hidup."
- "Barakallah fii ilmi, anakku. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan jangan pernah meninggalkan Allah dalam setiap urusanmu. Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi manfaat, berkah, dan penolong di dunia serta akhirat."
- "Alhamdulillah, Nak. Hari ini kami sebagai orang tua merasa sangat bersyukur dan bangga atas pencapaianmu. Selamat wisuda. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi ilmumu, menjadikannya bermanfaat, serta melapangkan jalan hidupmu menuju kebaikan dunia dan akhirat."
- "Selamat wisuda, anakku tercinta. Perjuangan panjangmu akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan. Semoga Allah SWT selalu menjaga langkahmu, meluruskan niatmu, dan menjadikan ilmumu sebagai cahaya dalam setiap perjalanan hidupmu."
- "MasyaAllah, Nak. Tidak ada kata yang lebih indah selain rasa syukur kepada Allah SWT atas kelulusanmu ini. Selamat wisuda. Semoga ilmumu menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan membawa keberkahan dalam hidupmu."
- "Alhamdulillah, hari ini kami melihat buah dari doa dan perjuanganmu. Selamat wisuda, anakku. Semoga Allah SWT menjadikanmu pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan selalu bermanfaat bagi sesama."
- "Selamat wisuda, Nak. Kami sangat bangga atas pencapaianmu. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap urusanmu, memberkahi ilmumu, dan menjadikanmu hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan."
- "Barakallah fii ilmi, anakku tersayang. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kamu peroleh sebagai jalan menuju kebaikan, serta menguatkan imanmu dalam setiap langkah kehidupanmu setelah ini."
- "Selamat wisuda, Nak. Ini bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Semoga Allah SWT selalu membimbingmu dalam mengamalkan ilmu dan menjadikannya manfaat yang luas."
- "MasyaAllah tabarakallah, anakku. Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT atas keberhasilanmu. Selamat wisuda. Semoga ilmumu menjadi berkah dan membawa kebaikan di dunia serta akhirat."
- "Alhamdulillah, Nak. Semoga Allah SWT menjadikan kelulusan ini sebagai awal dari kehidupan yang penuh keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan yang diridhai oleh-Nya."
- "Selamat wisuda, anakku tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu, menjaga hatimu tetap dalam keimanan, serta menjadikan ilmumu sebagai penolong di dunia dan akhirat."
- "Nak, alhamdulillah hari ini Allah SWT memperlihatkan hasil dari setiap doa dan perjuanganmu. Selamat wisuda. Semoga ilmu yang kamu miliki menjadi jalan kebaikan yang tidak hanya mengangkat derajatmu, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang."
- "Kami sebagai orang tua sangat bersyukur, Nak. Hari ini kamu resmi menyelesaikan salah satu fase penting dalam hidupmu. Selamat wisuda, semoga Allah SWT selalu menjaga langkahmu dan menjadikan ilmumu berkah di setiap jalan yang kamu tempuh."
- "MasyaAllah, tidak terasa perjalanan panjang itu akhirnya sampai di titik ini. Selamat wisuda, anakku. Semoga Allah SWT menjadikan setiap ilmu yang kamu pelajari sebagai cahaya yang tidak pernah padam dalam hidupmu."
- "Nak, ini bukan sekadar kelulusan, tapi amanah baru yang harus kamu jaga. Selamat wisuda. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepadamu untuk mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya."
- "Alhamdulillah, rasa bangga ini kami serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Selamat wisuda, Nak. Semoga kamu tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan membawa kebaikan."
- "Hari ini adalah bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, Nak. Selamat wisuda. Semoga Allah SWT menjadikan ilmumu sebagai wasilah untuk meraih kehidupan yang penuh keberkahan."
- "Nak, kami melihat sendiri bagaimana kamu berjuang hingga sampai di titik ini. Selamat wisuda. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan ilmumu bermanfaat seluas-luasnya."
- "MasyaAllah tabarakallah, anakku. Setiap langkahmu hari ini adalah jawaban dari doa-doa yang kami panjatkan. Selamat wisuda, semoga Allah SWT selalu membersamai perjalanan hidupmu."
- "Alhamdulillah, hari ini menjadi salah satu hari paling berharga bagi keluarga kita, Nak. Selamat wisuda. Semoga Allah SWT menjadikanmu hamba yang selalu bersyukur dan istiqamah dalam kebaikan."
- "Nak, jangan pernah lupa bahwa ilmu yang kamu miliki adalah titipan dari Allah SWT. Selamat wisuda. Semoga setiap ilmu itu menjadi penolongmu di dunia dan menjadi amal yang menyelamatkanmu di akhirat."
- "Alhamdulillah, Nak… hari ini kami benar-benar merasakan kebesaran Allah SWT atas perjuanganmu yang panjang. Selamat wisuda. Semoga setiap ilmu yang kamu miliki menjadi cahaya yang menuntunmu dalam setiap langkah kehidupan."
- "Hari ini bukan hari biasa bagi kami sebagai orang tua, Nak. Ini adalah hari penuh syukur atas nikmat Allah SWT yang memperlihatkan hasil dari semua usaha dan doamu. Selamat wisuda, semoga Allah selalu memberkahi perjalanan hidupmu ke depan."
- "MasyaAllah, Nak, rasanya baru kemarin kamu memulai perjuanganmu, dan hari ini Allah SWT mempertemukanmu dengan hasil yang indah ini. Selamat wisuda, semoga ilmumu menjadi wasilah kebaikan yang tidak pernah terputus."
- "Nak, kami hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pencapaian ini tidak membuatmu lupa bersyukur. Selamat wisuda. Semoga Allah menjadikanmu pribadi yang amanah dalam ilmu dan luas dalam memberi manfaat."
- "Betapa besar rasa syukur kami hari ini, Nak, karena Allah SWT memperlihatkan bahwa usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Selamat wisuda, semoga ilmumu menjadi keberkahan yang menyertaimu di dunia hingga akhirat."