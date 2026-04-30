UEA Pamit dari OPEC tak Goyahkan Hubungan Bilateral dengan Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan keputusan Uni Emirat Arab (UEA) untuk keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) tidak akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Kerja sama strategis antara Jakarta dan Abu Dhabi dipastikan tetap solid dan berjalan normal.

"Kebijakan UEA tersebut tidak memengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerja sama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan UEA," tegas Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Yvonne menjelaskan, pemerintah memandang manuver negara kaya minyak tersebut murni sebagai bagian dari dinamika tata kelola energi global yang terus berkembang. Kendati peta kekuatan minyak dunia berubah, Indonesia menaruh harapan agar langkah ini tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas pasar dan keamanan pasokan energi global.

Di sisi lain, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi rambatan dari kebijakan tersebut. Indonesia akan terus memantau pergerakan harga minyak dan ketersediaan energi pasca-keluarnya UEA dari organisasi itu.

"Pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional," ujar Yvonne.

Sebagai informasi, langkah besar UEA untuk hengkang dari OPEC beserta aliansinya, OPEC+, akan resmi berlaku efektif pada 1 Mei 2026. Keputusan ini sebelumnya telah diumumkan ke publik internasional oleh Direktur Komunikasi Kemlu UEA, Afra Mahash Al Hameli.

Melalui akun resminya di platform X pada 28 April 2026, Afra menegaskan bahwa langkah mundur tersebut merupakan hak kedaulatan negara.

"Keputusan UEA untuk keluar dari OPEC merupakan pilihan strategis yang berdaulat dan didasarkan pada visi ekonomi jangka panjangnya," tulis Afra.

Meski mencabut status keanggotaannya dari OPEC, pemerintah UEA menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja sama erat dengan para mitra strategis dan terus memperkuat kolaborasi multilateral di kancah global.