UI Bekukan Status Kemahasiswaan 16 Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

Pihak kampus Universitas Indonesia (UI) menonaktifkan akademik sementara terhadap 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga melakukan pelecehan seksual verbal.

Status kemahasiswaan terduga pelaku dibekukan selama 45 hari ke depan, terhitung sejak 15 April hingga 30 Mei 2026. Keputusan itu tertuang dalam Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP) yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen universitas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, melindungi seluruh pihak yang terlibat, serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, Kamis (16/4/2026).

Selama statusnya dibekukan, para mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik, seperti perkuliahan, bimbingan, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

Mereka juga dilarang berada di lingkungan kampus, kecuali untuk keperluan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau kepentingan mendesak lainnya dengan pengawasan pihak universitas.

Sebelumnya 16 mahasiswa UI, Jakarta diduga telah melakukan pelecehan seksual melalui grup chat media sosial. Dalam grup tersebut, para pelaku saling mengirim pesan tidak senonoh baik merujuk kepada rekan maupun dosen.

Mereka disidang secara terbuka, Senin (13/4/2026) malam hingga Selasa (14/4/2026) dini hari di auditorium FH UI, Depok, Jawa Barat.

Kasus ini bermula dari beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Percakapan tersebut mengandung unsur pelecehan seksual verbal terhadap perempuan dan viral di media sosial, terutama di platform X, sehingga menarik perhatian warganet.