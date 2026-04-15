Uji Nyali, Kapal Tanker China Berhasil Tembus Blokade Ketat AS di Selat Hormuz

Kapal tanker China berhasil menembus blokade militer AS di Selat Hormuz. (Foto: Anadolu Agency)

Di tengah blokade ketat militer Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz, sebuah kapal tanker asal China yang masuk dalam daftar sanksi Washington, dilaporkan berhasil menembus jalur krusial perdagangan dunia tersebut pada Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan data pelayaran dari LSEG, MarineTraffic, dan Kpler, kapal bernama Rich Starry itu menjadi armada pertama yang tercatat sukses melintasi selat dan keluar dari wilayah Teluk sejak blokade laut AS resmi diberlakukan.

Kapal tanker berukuran menengah (medium-range) ini membawa sekitar 250.000 barel metanol yang dimuat dari Pelabuhan Hamriyah, Uni Emirat Arab. Ironisnya, Rich Starry dan pemiliknya, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, merupakan subjek sanksi AS atas dugaan transaksi perdagangan dengan Iran.

Ketegangan di Jalur Api

Langkah berani kapal berawak warga negara China ini dilakukan saat Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengerahkan kekuatan penuh di kawasan tersebut. Sehari sebelumnya, kapal perusak USS Frank E Petersen dan USS Michael Murphy terpantau telah melintasi Selat Hormuz untuk memperketat pengawasan.

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa blokade ini adalah respons balasan terhadap sistem pungutan yang diterapkan Iran pada pengiriman barang internasional. CENTCOM menyatakan operasi ini bersifat selektif, menyasar kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran.

Namun, kehadiran armada China ini seolah menantang taring militer AS. Tak hanya Rich Starry, kapal tanker lain yang masuk daftar hitam AS, Murlikishan, juga terpantau mengarah ke Selat Hormuz pada hari yang sama. Kapal jenis handysize itu dijadwalkan menjemput bahan bakar minyak (BBM) di Irak pada 16 April mendatang.

Buntut Kebuntuan Diplomatik

Eskalasi militer di wilayah ini merupakan imbas dari serangan udara besar-besaran AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Aksi tersebut memicu Teheran menutup Selat Hormuz, yang kemudian dibalas dengan aksi saling blokir di jalur penghubung Teluk Persia ke Samudera Hindia itu.

Harapan sempat muncul saat gencatan senjata dua pekan disepakati untuk negosiasi damai di Islamabad, Pakistan. Namun, pembicaraan tersebut berakhir buntu tanpa kemajuan berarti, yang akhirnya memicu Washington menerapkan blokade total terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sejak 13 April 2026.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd belum memberikan komentar resmi terkait aksi berisiko ini. Sementara itu, militer Iran (IRGC) dilaporkan telah merilis peringatan agar kapal perang AS segera keluar dari wilayah Selat Hormuz.

Di cakrawala, ancaman konfrontasi fisik masih membayangi. Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal serbu amfibi USS Tripoli, yang mengangkut sedikitnya 2.500 marinir AS, dilaporkan berada di posisi siaga pada jarak 500-700 kilometer dari pantai Iran.