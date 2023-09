Ulah Giring Merembet ke Nidji, Randy: Gw Cuma Kenal yang 2002-2012 Version

Pernyataan Giring soal Anies Baswedan belum lama ini masih terasa efeknya. Setelah dikritik sejumlah politis lantaran penyataan Giring selaku Plt Ketum PSI tak beretika, kini mantan rekan Giring di Nidji, ikut terseret.



Keyboardist Nidji, Randy Danistha mendapat mention netizen di akun Twitter-nya menanggapi pernyataan mantan teman nge-bandnya dulu.



Bukannya membela atau sekedar meredakan situasi, Randy terang-terannya tak lagi mengenal sosok Giring yang bermimpi menjadi presiden Indonesia 2024 mendatang.



“Kalian enggak malu apa @ArieLnidji @DanisthaRandy @adrinidji @rama_nidji @andronidji punya temen orang b*g* dan stress kaya @Giring_Ganesha,” kata salah satu akun netizen, @ozonm*ld, dikutip Twitter.



"gw cuma kenal yang 2002 - 2012 version. lol," jawab Randy Danistha.



Tidak hanya itu saja, Randy Danistha juga mengaku sudah tidak memiliki nomor kontak dari Giring Ganesha.



"Honestly. I don’t even have his number anymore," jawab Randy Danistha.



Tidak cukup sampai situ, Randy bahwa mengunggah meme editan dirinya bersama Giring. Meme itu diakuinya didapatkan dari Twitter.



Dalam gambar itu, tertera tulisan bahwa persahabatannya dengan mantan vokalis Nidji itu telah berakhir.





Sebelumnya, Giring Ganesha menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Menurut Giring, Anies hanya pura-pura peduli kepada rakyat yang menderita di tengah pandemi.



Giring tak ingin Anies memimpin Indonesia pada 2024 nanti. Ia mengatakan jangan sampai figur pembohong seperti Anies memimpin Indonesia.



"Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," kata Giring dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 21 September 2021.



Menurut Giring, Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi. Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi.



Giring Ganesha juga mengungkapkan bahwa DKI yang memiliki APBD besar namun dipakai Anies untuk kepentingan ego pribadi demi 2024.







