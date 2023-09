Ulama Saudi Sebut Umat Islam Hadapi Musuh dalam Selimut

Umat Islam di era sekarang mengalami sejumlah tantangan yang harus diatasi dengan penguatan persatuan serta meningkatkan kualitas umat.

Tantangan tersebut yakni musuh dalam selimut yakni umat Islam sendiri yang berprilaku munafik dan orang kafir yang selalu memusuhi dan terus menerus ingin menghancurkan Islam dan umatnya.

Hal itu diungkapkan oleh Ulama Saudi asal Jeddah, Sheikh Assim al-Hakim dalam utasnya di Twitter, Selasa (07/06/2022).

"Orang-orang munafik yang tinggal di antara kita dan memiliki nama Muslim mengungkapkan identitas asli mereka ketika mereka muncul dari persembunyian mereka." Ujar Sheikh Assim.

Menurutnya orang-orang munafik sangat tercela karena sikap mereka yang selalu berubah-ubah, dan tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya.

Sheikh Assim mempertegas maksudnya dengan mengutip Alquran surah Muhammad ayat 30.

"Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan kamu,"

Menurutnya saat ini adalah waktunya bagi umat muslim untuk membuka kedok musuh-musuh islam yang berpura-pura menjadi muslim. Apalagi menengok kejadian penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma yang ramai dibicarakan.

"Peringatkan orang lain dari racun mereka dan jangan khawatir tentang nabi kita Shalallahu Alaihi Wassalam. Allah akan meninggikan penyebutannya meski mereka suka atau tidak," pungkas Sheikh Assim.

6- Now is the time to identify our real enemies who live among us and pretend to be Muslims. Warn others from their venom and don’t worry about our prophet salla Allahu alaihi wa sallam. Allah will raise his mention whether they like it or not.