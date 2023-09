Ulang Tahun Mobile Legends ke-5, Moonton Bagi-bagi Hadiah

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) bersiap untuk merayakan ulang tahunnya yang kelima pada bulan Oktober 2021 ini.

Menyambut momen tersebut, Moonton Games, selaku developer dari gim multiplayer online battle arena (MOBA) terpopuler di Indonesia, MLBB, mengumumkan perayaan ulang tahun kelima itu dengan tema 5hare Fun, Forge Legends.

Terdapat ragam banyak kejutan dan aktivitas menarik untuk semua pemain MLBB. Para pemain dapat memperoleh skin baru, hero baru, dan items eksklusif lainnya dalam event ini.

Pertama diluncurkan di tahun 2016, MLBB telah mencapai 1 miliar unduhan dan lebih dari 105 juta pengguna aktif setiap bulannya.

Tersedia di lebih dari 190 negara, dengan 27 bahasa, MLBB telah memperoleh pencapaian luar biasa sampai tahun ini, yakni di iOS peringkat 1 gim yang paling banyak dimainkan di 47 negara dan masuk dalam top 10 di 120 negara.

Adapun di Android peringkat 1 gim yang paling banyak dimainkan di 13 negara dan top 10 di 60 negara.

"Dengan pencapaian luar biasa di kawasan Asia Pasifik, MLBB sering disebut gim nasional di banyak negara di Asia Tenggara dan meluncurkan tournament Esport yang sudah sangat populer, Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL)," tutur Head of Indonesia Marketing Moonton Games, Summer Ding, dalam siaran pers yang diterima, Senin (13/9/2021).

Di Indonesia, MLBB juga mendapatkan pencapaian yang baik. Lebih dari jutaan pemain aktif setiap bulannya, MLBB dikenal di berbagai kalangan usia sebagai gim populer yang banyak dimainkan bersama-sama dengan teman.

Untuk memberikan penghargaan pada fans dan pemain MLBB, kampanye 5hare Fun, Forge Legends, untuk merayakan hari ulang tahun kelima akan menampilkan banyak kegiatan, di antaranya:

Pada Project NEXT tahun ini, akan diperkenalkan beberapa hero yang akan diperbarui untuk membuat setiap pemain mendapatkan pengalaman lebih dalam bermain, termasuk mode Brawl yang juga diperbarui.

Gratis Miya Moon Goddess

Dari September 21 hingga pertengahan Oktober, pemain bisa mendapatkan skin spesial ulang tahun kelima MLBB terbatas secara gratis dengan berpartisipasi dalam event.

Akan ada skin khusus Anniversary yang bisa dimenangkan dan akan tayang bersamaan dengan Music Video dan soundtrack untuk memeriahkan acara.

Ada juga eksklusif Miya Moon Goddess untuk kampanye anniversary kelima, dan pemain bisa mendapatkannya hanya dengan login selama periode event.

Rayakan bersama

Saat Moonton Games mempersiapkan panggung untuk perayaan ulang tahun yang akan datang - detail lebih lanjut tentang karakter yang diperbarui akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, termasuk: Hayabusa, Kagura, Lancelot, dan Odette.

Pemain diharapkan untuk menantikan perubahan skill dan pembaruan desain yang menunjukkan peningkatan kemampuan, dengan Harper yang juga mendapatkan perombakan.

Juga akan ada efek cuaca baru di layar Lobi sebagai bagian dari penyegaran UI.

Untuk lebih memberikan penghargaan kepada pemain MLBB, akan ada konten baru dan animasi CG - termasuk komik, streaming langsung, dan acara langsung sebagai bagian dari perayaan ulang tahun untuk dinikmati oleh para pemain.

Infinix x MLBB Pose Dance Challenge "Dawn of the Moon Remix" Spesial Ulang Tahun

Untuk ikut memeriahkan rangkaian perayaan Ulang Tahun MLBB, Infinix mengadakan Pose Dance Challenge di TikTok yang akan dimulai tanggal 14 September sampai 21 September.

Banyak hadiah yang bisa dimenangkan antara lain Infinix INBook Laptop, Hot11 Smartphone, dan in-game items MLBB. Gunakan hashtag #JogetInfinixHOTMLBB #mobilelegends dan tag @mobilelegends_id dan @infinixid untuk bisa mendapatkan hadiah.

Playlist Ekslusif OST Project NEXT di JOOX

Dalam perayaan Project NEXT tahun ini, MLBB kembali menghadirkan playlist eksklusif ‘Dawn of The Moon’ bekerja sama dengan JOOX, platform streaming musik.

Mulai tanggal 13 September 2021, pengguna JOOX dan MLBB bisa menikmati lagu soundtrack NEXT dan lagu-lagu pilihan lainnya, yang akan menambah keseruan perayakan Ulang Tahun MLBB ke 5.

Lebih dari itu, para pecinta MLBB juga dapat bertemu dan ngobrol langsung bersama Komunitas MLBB di ruang virtual JOOX Rooms.

Tidak hanya satu, tetapi 10 sesi pertemuan akan dilakukan di JOOX Rooms untuk berbagi cerita tentang seluk beluk komunitas, perkembangannya, pengalaman bersama MLBB selama 5 tahun, serta giveaway Miya Skin di setiap sesinya.

Untuk mendengarkan musik tanpa batas, kalian juga dapat redeem kode MLBBPROJECTNEXT di sini dan dapatkan gratis 7 hari JOOX VIP.

Mainkan Season Terbaru

Selain beragam aktivitas yang bisa diikuti semua pemain MLBB dalam rangkaian Project NEXT dan event ulang tahun kelima, Season ke-21 juga sudah mulai bisa diikuti di tanggal 25 September, pukul 15.00 WIB.

Semua rank player MLBB akan di-reset. Pemain juga bisa berkesempatan mendapatkan skin seasonal (Skin Fanny) hanya dengan 50 diamond, untuk top up pertama di season baru. Jika mencapai ranking Grand Master, pemain akan berkesempatan mendapatkan skin eksklusif Gord secara gratis.