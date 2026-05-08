UMKM Mitra Binaan Pertamina Mengudara, Jangkau Penumpang Pesawat Pelita Air

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui inovasi pemasaran yang semakin luas.

Kini, produk-produk unggulan dari UMKM Mitra Binaan Pertamina mulai mengudara dan dapat diakses oleh penumpang melalui booklet maskapai Pelita Air.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi penumpang untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal berkualitas selama perjalanan udara.

Program ini juga sejalan dengan upaya berkelanjutan Pertamina dalam membantu kemajuan UMKM Indonesia agar semakin berdaya saing dan naik kelas di pasar nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pasar. Kehadiran produk UMKM di booklet maskapai menjadi langkah inovatif agar produk lokal semakin dikenal, sekaligus memudahkan masyarakat, termasuk penumpang pesawat, untuk mengakses produk UMKM unggulan,” ujar Baron.

Corporate Secretary Pelita Air Patria Rhamadonna menambahkan, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Pelita Air dalam menghadirkan nilai tambah layanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan UMKM nasional.

“Melalui kolaborasi dengan Pertamina, Pelita Air turut membuka akses promosi bagi produk UMKM Indonesia kepada lebih banyak pelanggan. Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan manfaat bagi penumpang sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM,” ujar Patria.

Selain itu, melalui program ini, penumpang Pelita Air dapat dengan mudah melihat berbagai produk UMKM binaan Pertamina yang telah melalui proses kurasi, mulai dari produk makanan, fesyen, hingga kerajinan tangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan eksposur UMKM, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam perjalanan penumpang.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi ekosistem berkelanjutan dalam pembinaan UMKM, tidak hanya dari sisi pendampingan dan peningkatan kualitas produk, tetapi juga dalam membuka akses pemasaran yang inovatif dan berdaya saing.

Salah satu penumpang, Dewi, mengaku terbantu dengan adanya informasi produk UMKM dalam booklet tersebut. Di sela perjalanan dinas ke luar kota, Dewi yang sedang mencari mukena travel praktis untuk menunjang mobilitasnya menemukan pilihan produk yang sesuai kebutuhannya melalui booklet maskapai.

“Sebagai yang sering bepergian dinas, saya memang mencari mukena travel yang ringan dan praktis dibawa. Ternyata di booklet maskapai ada rekomendasi produk UMKM binaan Pertamina, jadi sangat membantu saya menemukan produk yang sesuai tanpa harus mencari ke banyak tempat,” ungkap Dewi.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.