Umuh Minta Skuad Persib Fokus: Menang, menang, menang!

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta kepada seluruh pemainnya untuk fokus menjelang laga krusial menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

“Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," kata Umuh di Bandung, Kamis (23/4/2026).

Umuh menegaskan mentalitas pemain menjadi kunci utama untuk mempertahankan posisi puncak klasemen di sisa kompetisi.

Olah karena itu, ia meminta tim asuhan Bojan Hodak tidak menganggap remeh lawan, meskipun mereka berada di papan tengah.

Menurutnya, Persib wajib memenangkan seluruh lawannya pada pertandingan enam pertandingan tersisa.

“Persib tidak boleh terpeleset di momen krusial jika ingin kembali meraih gelar juara musim ini,” kata Umuh.

Umuh juga meminta para pemain untuk melupakan kekecewaan atas hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Dewa United pada awal pekan lalu.

“Pemain semua kecewa, para pemain sangat sakit. Tapi saya sudah menyampaikan, masih ada waktu (sisa pertandingan)," katanya.

Sementara itu, gelandang Persib Bandung Beckham Putra mengatakan bahwa seluruh pemain harus fokus penuh pada setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil tim pesaing di papan atas klasemen.

Ia menegaskan konsistensi meraih tiga poin di setiap laga menjadi kunci untuk menjaga peluang juara tetap terbuka hingga akhir musim.

“Kita harus fokus kepada tim sendiri, tidak usah memikirkan tim lain. Jika terus menang, kita akan semakin jauh dengan pesaing,” ujar Beckham.