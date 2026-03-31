Umumkan Force Majeure, Chandra Asri: Bukan karena Gangguan Pasokan Gas di Selat Hormuz

Head of Corporate Communications PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA/Chandra Asri), Chrysanthi Tarigan, membantah bahwa kondisi kahar atau force majeure yang dialami perseroan disebabkan oleh gangguan pasokan gas.

“Adapun langkah tersebut (force majeure) dilakukan sehubungan dengan konflik militer di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, yang berdampak pada kelancaran distribusi bahan baku (naphtha) dalam rantai pasok global,” ungkap Chrysanthi, dikutip dari hak jawab Chandra Asri Group yang diterima redaksi Inilah.com di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, emiten industri petrokimia milik konglomerat Prajogo Pangestu itu, menyatakan, penyampaian force majeure kepada mitra usaha merupakan langkah administratif yang dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan kontraktual yang berlaku, berdasarkan kajian menyeluruh atas potensi implikasi terhadap pemenuhan kewajiban kepada pelanggan. Hal ini juga mencerminkan komitmen perseroan terhadap prinsip transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Chandra Asri juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kebijakan maupun rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan perseroan.

“Kegiatan operasional pabrik sampai saat ini tetap berjalan dan perseroan juga terus melakukan koordinasi intensif dengan pelanggan dan pemangku kepentingan guna meminimalkan potensi dampak terhadap kegiatan usaha,” papar Chrysanthi.

Saat ini, kata dia, perseroan tengah menjalankan berbagai inisiatif transformasi strategis yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta diversifikasi portofolio usaha guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

“Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan operasional secara berkelanjutan sekaligus memastikan stabilitas hubungan industrial. Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan adanya kekhawatiran akan PHK, sebagaimana dimuat dalam pemberitaan tersebut, tidak mencerminkan kondisi aktual perseroan saat ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri Group, Suryandi, menyatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah memengaruhi kelancaran distribusi bahan baku dalam rantai pasok petrokimia yang melewati Selat Hormuz.

Jalur tersebut, kata dia, merupakan rute penting dalam perdagangan energi dan petrokimia. “Perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan force majeure kepada mitra usaha sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku,” kata Suryandi, dikutip Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini kegiatan operasional TPIA masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, perusahaan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat dan melakukan evaluasi berkala terhadap potensi implikasi yang dapat menimbulkan gangguan operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.