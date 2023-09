Unggah Video di Twitter untuk Android Bakal Lebih Cepat dari Biasanya

Twitter dilaporkan sedang mengembangkan metode terbaru untuk mempercepat unggahan video bagi para pengguna ponsel sistem operasi Android.

Pengumuman itu disampaikan Twitter lewat akun mereka di "Twitter Support" dan "Twitter Engineering dan menyebutkan rencana mereka mengembangkan aplikasi untuk para pengguna Android bisa lebih cepat dalam hal mengunggah video.

Mengutip Phone Arena, Kamis (17/03/2022), salah satu masalah pengguna Android dalam aplikasi Twitter adalah terkait mengunggah konten video yang seringkali memakan banyak waktu.

Dengan pembaruan terbaru itu, Twitter menyebutkan bahwa kini pengguna Android versi 9 hingga versi terbaru dapat menggunggah konten rekaman lebih cepat asalkan memiliki resolusi 720p atau lebih rendah.

Selain itu, pengunggahan video lebih cepat juga bisa dilakukan asalkan video tersebut memiliki bitrate 3,5 mbps atau lebih rendah.

Untuk video di atas resolusi 720p tetap dapat dilakukan, namun pengguna memang harus menunggu lebih lama hingga akhirnya konten tersebut bisa dibagikan.

"Meskipun peningkatan ini mewakili evolusi terbaru kami untuk pengunggahan Android, kami terus meningkatkan pengalaman pengunggahan untuk video berkualitas tinggi anda," kata Twitter.

Meski baru mengenalkan pembaruan untuk pengunggahan cepat beresolusi 720p, namun tidak menutup kemungkinan platform itu ke depannya berhasil menemukan metode tepat untuk pengunggahan video lebih cepat untuk ukuran video beresolusi lebih dari 720p.

Selain pembaruan dari segi aplikasi, pengunggahan video cepat di Twitter dapat dipengaruhi oleh koneksi internet. Pastikan koneksi internet anda stabil agar dapat optimal menggunakan pembaruan dari aplikasi tersebut.

The @Twitter Android team has been busy improving the way we process video uploads for Android 9+🎉

We now support intelligent processing and stream remuxing to increase the speed to process locally. https://t.co/rPV1bLh7tG

— Twitter Engineering (@TwitterEng) March 15, 2022