UNHCR: Israel Gempur Lebanon dengan Dahsyat Tanpa Peringatan

Kondisi Lebanon kini berada di titik nadir. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mengeluarkan peringatan darurat terkait krisis kemanusiaan yang kian memburuk menyusul gelombang serangan udara Israel yang disebut paling intens dan menghancurkan sepanjang konflik berlangsung.

Juru bicara Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), Eujin Byun, mengungkapkan kengerian yang terjadi pada Rabu (8/4/2026) lalu. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, militer Israel membombardir Lebanon secara membabi buta.

"Serangan Israel terbesar dan paling menghancurkan terjadi pada Rabu. Sekitar 100 lokasi dihantam hanya dalam waktu 10 menit tanpa peringatan sama sekali," tegas Byun dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Jumat (10/4/2026).

Ironisnya, serangan tersebut menyasar kawasan padat penduduk di Beirut, wilayah yang selama ini menjadi tumpuan ribuan warga yang mencari perlindungan. Kepanikan massal pecah lantaran wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai zona aman kini tak luput dari sasaran rudal.

Infrastruktur Hancur, Akses Terputus

Agresi ini tak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan urat nadi transportasi Lebanon. Salah satu titik krusial yang hancur adalah Jembatan Qasmiyeh. Kerusakan jembatan ini membuat pergerakan warga dari wilayah selatan menuju utara menjadi sangat terbatas, bahkan nyaris terisolasi.

"Tidak mungkin bagi warga untuk kembali karena seluruh komunitas telah hancur, baik sebagian maupun sepenuhnya," lanjut Byun menggambarkan skala kerusakan yang masif.

Saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 150 ribu jiwa yang terjebak di Lebanon selatan dengan akses bantuan kemanusiaan yang sangat minim. UNHCR mendesak adanya jalur aman bagi warga sipil untuk melarikan diri, mengingat bantuan pangan dan medis kini menjadi kebutuhan yang 'sangat vital' bagi mereka yang bertahan di garis depan.

Satu Juta Orang Mengungsi, Mayoritas Anak-anak

Data UNHCR mencatat potret pilu krisis ini: sekitar 1 juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka. Dari jumlah tersebut, fakta yang lebih menyedihkan adalah 35 persen di antaranya merupakan anak-anak yang kini harus hidup dalam ketidakpastian di pengungsian.

Hingga saat ini, UNHCR terus berjibaku di lapangan. Sebanyak 151 ribu pengungsi di tempat penampungan resmi dan 31.000 orang di wilayah yang sulit dijangkau telah menerima bantuan. Selain itu, arus pengungsi lintas batas juga tak terbendung; tercatat lebih dari 250 ribu orang telah menyeberang ke wilayah Suriah untuk menyelamatkan diri.

"Kebutuhan kemanusiaan meningkat tajam, sementara akses ke warga terdampak semakin terbatas. Semua warga sipil di Lebanon harus dilindungi dari serangan semacam ini," pungkas Byun.

Serangan 100 titik dalam 10 menit tanpa peringatan adalah sinyal bahwa aturan main perang (rules of engagement) telah diabaikan. Ketika kawasan padat penduduk dan jembatan penghubung menjadi target, tujuan serangan bukan lagi sekadar melemahkan militer lawan, melainkan menciptakan kelumpuhan total secara psikologis dan logistik bagi warga sipil.

Dunia kini menunggu, sejauh mana tekanan internasional mampu menghentikan 'mesin penghancur' ini sebelum Beirut benar-benar rata dengan tanah.