UNIFIL Beri Alarm Keras, Militer Zionis Lagi-lagi Ganggu Distribusi Logistik Perdamaian

Pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam pasukan UNIFIL tengah berpatroli di sepanjang garis perbatasan Lebanon-Israel. (Foto: Associated Press/Hussein Malla)

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mengeluarkan peringatan serius terkait gangguan terhadap distribusi logistik misi perdamaian di Lebanon selatan.

Hambatan yang dilakukan oleh militer Zionis Israel atau Israel Defense Forces (IDF) dinilai berpotensi melemahkan stabilitas kawasan dan mengancam kelangsungan operasi penjaga perdamaian di wilayah sensitif perbatasan.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (15/4/2026), UNIFIL mengungkap insiden terbaru yang terjadi sehari sebelumnya, ketika konvoi rutin mengalami penghentian mendadak di lapangan.

“Kemarin sore, sebuah konvoi rutin yang mengangkut penjaga perdamaian militer dan sipil, bersama para kontraktor penting, dari Beirut menuju markas besar UNIFIL dihentikan oleh personel IDF beberapa kilometer sebelum mencapai tujuannya di Naqoura,” tulis pernyataan UNIFIL.

Konvoi tersebut sebelumnya telah melalui prosedur koordinasi keamanan secara menyeluruh. Namun, intervensi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan dan implementasi.

“Kendaraan bertanda PBB akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan; namun, para kontraktor lokal diwajibkan kembali ke Beirut dengan pengaturan keamanan, meskipun konvoi tersebut telah sepenuhnya dikoordinasikan sebelumnya, termasuk keberadaan mereka,” lanjut pernyataan tersebut.

Hambatan Berulang dan Sistematis

UNIFIL menegaskan gangguan tersebut bukan kejadian terisolasi. Dalam beberapa waktu terakhir, pembatasan serupa kerap terjadi dengan berbagai bentuk, mulai dari blokade jalan hingga pembatalan izin yang telah diberikan sebelumnya.

“Ini bukan insiden yang terisolasi. Pembatasan serupa, baik melalui blokade fisik di jalan maupun pembatalan izin yang sebelumnya telah disetujui, telah memengaruhi penjaga perdamaian maupun personel penting yang mendukung mereka,” kata UNIFIL.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap distribusi kebutuhan vital di lapangan. Pasokan logistik seperti makanan, bahan bakar, dan air bersih menjadi terancam akibat terhambatnya mobilitas konvoi.

“Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketepatan waktu pengiriman pasokan penting, termasuk makanan, bahan bakar, dan air, ke posisi UNIFIL, khususnya di sepanjang Garis Biru,” tegas pernyataan tersebut.

Ancaman terhadap Mandat Perdamaian

Lebih jauh, UNIFIL memperingatkan pembatasan yang terus berlanjut dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan operasi mereka, termasuk dalam menjalankan mandat internasional yang diemban.

“Meskipun tantangan semacam ini sejauh ini masih dapat dikelola, pembatasan pergerakan yang berlanjut berisiko melemahkan keberlangsungan operasi, termasuk kemampuan penjaga perdamaian untuk menjalankan tugas pelaporan atas pelanggaran Resolusi 1701,” ujar UNIFIL.

Resolusi tersebut menjadi dasar hukum utama bagi kehadiran UNIFIL dalam menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di perbatasan Lebanon-Israel.

Desakan Tegas kepada Militer Zionis

Menutup pernyataannya, UNIFIL kembali menegaskan seruan kepada pihak militer Zionis Israel untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama serta menjamin keamanan dan kebebasan pergerakan pasukan penjaga perdamaian.

“Kami kembali menyerukan kepada IDF untuk menghormati pengaturan yang telah disepakati dan memenuhi kewajibannya dalam memastikan keselamatan serta keamanan penjaga perdamaian, serta kebebasan pergerakan semua patroli dan konvoi logistik UNIFIL,” pungkas pernyataan UNIFIL.

Peringatan keras tersebut menegaskan kelancaran distribusi logistik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan elemen krusial dalam menjaga stabilitas kawasan yang hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang konflik.