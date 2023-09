Unik, Eugene Panji Bikin Film dari Hasil Riset 100 Orang Soal Cinta Pertama

Film berjudul "Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama)" karya sutradara Eugene Panji ternyata mengangkat kisah dari hasil riset 100 orang soal pengalaman cinta pertama.

"Yang menarik cinta itu selalu dimulai dengan hal yang menyenangkan, ini yang kemudian kita coba kembangkan film ini dengan sesuatu yang menyenangkan, ditutup dengan realita," kata Eugene, Jakarta, Jumat (13/01/2023).

Masih menurut Eugene, ada sekitar 85 persen cinta pertama mengalami kegagalan. Hal ini dapat berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 orang.

"Bukan tentang sakit dan senangnya tapi tentang perjalanan itu, yang kemudian ditandai sebagai cinta pertama dan ini yang menarik sebetulnya dari film kami. The Journey from the first love," ujar Eugene.

Adinda Thomas sebagai pemeran utama mengaku merasa sangat senang saat mendapat tawaran peran sebagai Fraya yang cukup berbeda dengan kesehariannya. Peran Fraya juga menjadi ajang buat Adinda untuk belajar banyak hal.

"Fraya yang feminin itu bikin aku kayaknya aku bisa menumbuhkan rasa itu tentunya karena aku perempuan juga kan. Karakter Fraya akan membuat Adindanya sendiri belajar banyak hal jadi aku sangat suka banget," papar Adinda.

Karakter Fraya juga dinilai sangat unik oleh Adinda. Apalagi di sini, dia memerankan sosok ahli pastry dan memiliki sebuah toko.

"Proyek ini film drama pertama aku, bisa dibilang sebagai pemeran utama yang memakai bahasa visual cake sebagai penanda mood di adegan-adegan tertentu," ujarnya.

"Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama)" bercerita tentang persahabatan tiga perempuan yang bertujuan untuk menyembuhkan rasa sakit hati salah satu diantara mereka karena putus cinta. Tetapi persahabatan itu menjadi berantakan karena salah satu dari mereka justru mengkhianati perasaan cinta satu sama lainnya.

Selain Adinda, film ini juga dibintangi oleh Rania Putrisari sebagai Tya, Elang El Gibran Rosadi sebagai Elmar, Annette Edoarda sebagai Dara, dan yang lainnya.