UNIQLO Sapa Langsung Penerima Manfaat serta Masyarakat Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera

Setelah lima bulan berselang, sejak bencana banjir dan longsor melanda wilayah Sumatra Barat, tepatnya pada akhir November 2025 lalu, hingga kini proses pemulihan pascabencana memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan berbagai pihak bersinergi dalam upaya membangun kembali infrastruktur dari dari wilayah yang terdampak.

Hingga kini, UNIQLO Indonesia & Fast Retailing Global telah menyalurkan bantuan dana tunai senilai Rp11,1 miliar dan 30.000 potong pakaian sebagai respons kemanusiaan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Pada akhir April lalu UNIQLO meninjau langsung ke wilayah Aceh Tengah, guna memastikan bahwa bantuan berdampak nyata pada kebutuhan masyarakat serta telah disalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.

UNIQLO mengunjungi langsung wilayah Aceh Tengah untuk melihat hasil dan perkembangan dari pembangunan infrastruktur pascabencana, serta progres pemulihan pada masyarakat yang terdampak.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan UNIQLO untuk memastikan bantuan yang diberikan berdampak nyata dalam mendukung masyarakat menjalani masa pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka.

“Hingga kini, kami telah memberikan bantuan sebesar Rp11,1 miliar dan 30.000 pakaian, dengan harapan dapat mempercepat progres pemulihan di area terdampak. Total lebih dari 45.000 orang menerima manfaat dari donasi yang kami salurkan dengan 54 persen penerima manfaat adalah perempuan. Melalui sederet program, kami memprioritaskan untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, keluarga pengungsi, anak-anak dan remaja, terutama perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas yang jumlahnya kurang lebih 5 persen dari keseluruhan masyarakat terdampak. Dan dari sektor WASH (Air, Sanitasi, dan Kebersihan), kami mencatat 1,24 juta liter air bersih berhasil didistribusikan kepada lebih dari 67.000 orang di wilayah terdampak, “ ujar Irma Yunita, Corporate Affairs Director PT. Fast Retailing Indonesia (UNIQLO), Jumat (15/05/2026).

Program UNIQLO untuk pemulihan pascabencana

Dalam masa pemulihan, telah dijalankan program yang menjadi fokus utama mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan akses air bersih melalui inisiatif WASH, dukungan psikososial, serta memastikan anak-anak tetap dapat mengakses pendidikan dalam kondisi darurat, sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat bertransisi menuju pemulihan.

Pada sektor WASH, selain lebih dari 67.000 orang yang telah mendapatkan akses air bersih, sebanyak 75 sekolah saat ini sedang direnovasi dan 25 sumur bor sedang dibangun.

Pada inisiatif pemberian dukungan pemulihan berbasis komunitas yang berkelanjutan, pada program pemulihan ini berhasil memberikan pelatihan terhadap 30 tenaga kesehatan, 80 persen di antaranya perempuan, lebih dari 500 orang terlibat dalam sesi dukungan psikososial, lebih dari 80 mitra dilatih untuk dapat berperan dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis gender serta mekanisme pelaporannya.

Total bantuan berupa dana tunai senilai Rp11,1 miliar dan 30.000 potong pakaian baru yang diberikan UNIQLO disalurkan melalui mitra kemanusiaan dan pemerintah, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), Save the Children Indonesia, Plan International Indonesia, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Tercatat lebih dari 67.000 orang telah menerima manfaat, bantuan yang diberikan termasuk pakaian layak pakai bagi keluarga yang kehilangan seluruh barang pribadinya, mendukung respon darurat di sektor WASH (air bersih dan sanitasi); perlindungan anak dan perempuan, serta pendidikan darurat, yang menjadi kebutuhan paling mendesak di lokasi pengungsian; membantu penyediaan perlengkapan higienitas, dukungan psikososial, serta sarana belajar sementara bagi anak-anak agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan aman dan bermartabat.

“Bersama UNIQLO, kami memastikan bantuan tidak hanya menjawab kebutuhan darurat seperti akses air bersih, tetapi juga mendukung pemulihan jangka panjang, termasuk pendidikan dan perlindungan anak di situasi krisis. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak. UNIQLO tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai mitra yang berkolaborasi untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan International Indonesia.

Tak hanya meninjau progres pembangunan yang sedang berjalan, UNIQLO yang hadir langsung di Takengon, Aceh Tengah juga menyapa langsung masyarakat terdampak dan memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak terdampak bencana.

Dampak nyata dari kehadiran dirasakan sekaligus memahami kebutuhan lanjutan masyarakat dalam proses pemulihan.

Pada kunjungan kali ini, Irma bersama Tatsuo Kosuge, Chief Financial Officer UNIQLO Indonesia dan Shu Nagae, COO UNIQLO Indonesia, beserta UNIQLO Indonesia lainnya berkesempatan melihat langsung kemajuan perkembangan proses pemulihan masyarakat terdampak, termasuk dampak bantuan yang sebelumnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada masa krisis dan juga menjaga martabat dan kenyamanan pada masyarakat terdampak.

Kehadiran langsung di lapangan penting bagi UNIQLO untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak serta disalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Melalui kunjungan lapangan bersama mitra, UNIQLO dapat melihat langsung kondisi pengungsian, memahami tantangan yang dihadapi anak-anak dan perempuan, serta memastikan distribusi bantuan, termasuk pakaian dan dukungan pemulihan, berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan, martabat, dan inklusivitas. Kehadiran ini juga menjadi wujud empati dan solidaritas UNIQLO terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Bantuan dari berbagai pihak, termasuk UNIQLO, sangat berarti bagi masyarakat kami. Perbaikan fasilitas sekolah dan sanitasi telah membantu mengembalikan semangat anak-anak dan masyarakat. Solidaritas dan gotong royong menjadi kunci dalam proses pemulihan ini. Saat ini, kebutuhan utama kami masih pada perbaikan infrastruktur, seperti akses jalan, jembatan, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat. Dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, “ ujar Bupati Aceh Tengah: Drs. Haili Yoga, M.Si.

Salah satu penerima manfaat turut mengungkapkan rasa terima kasihnya, Leni, warga Desa Bintang, Takengon, Aceh Tengah.

“Bantuan yang kami terima sangat berarti, terutama pakaian baru yang membuat anak-anak senang dan memberi kami semangat kembali. Di tengah kondisi sulit, perhatian seperti ini membuat kami merasa tidak sendiri. Walaupun masih berat, kami berusaha tetap kuat dan saling menyemangati. Harapan kami sederhana, bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya dan melihat anak-anak tumbuh dengan baik," kata Leni.

Melalui filosofi LifeWear dan The Power of Clothing, UNIQLO percaya pakaian bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga dapat membantu memulihkan martabat dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat terdampak.

UNIQLO berharap program yang dilaksanakan berdasarkan bantuan yang telah diberikan dapat mengembalikan kehidupan serta menyembuhkan trauma pada masyarakat.

Kedepannya, UNIQLO berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya dalam fase darurat tetapi juga dalam proses pemulihan. Ke depan, UNIQLO akan terus berkolaborasi dengan mitra terpercaya berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan, dengan fokus pada anak-anak, perempuan, dan komunitas rentan.

Melalui pendekatan jangka panjang dan kerja sama yang berkelanjutan, UNIQLO ingin berkontribusi pada pemulihan yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan tidak ada yang tertinggal dalam situasi krisis.