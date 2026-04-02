Untuk Bayar Pesangon dan THR 10.000 Pekerja Sritex, DPR Minta Lelang Aset Dikebut

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). (Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc).

Nasib sekitar 10 ribu pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang belum menerima pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) mendapat perhatian DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mendorong proses lelang seluruh aset Sritex oleh kurator dipercepat. Dana hasil lelang diharapkan dapat digunakan untuk membayar utang Sritex kepada Bank Jateng sebesar Rp300 miliar, sekaligus mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

Selain itu, kata Bima, dana hasil lelang juga dapat dimanfaatkan untuk membayar pesangon dan THR bagi sekitar 10.000 eks pekerja Sritex yang belum dibayarkan.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan kepada saya bagaimana proses penyelesaian di Sritex. Untuk segera melelang, itu akan ditekankan agar secepatnya, sehingga penjualan aset bisa mengembalikan utang dari Bank Jateng ke Sritex sekitar Rp300 miliar dan juga menyelesaikan hak 10.000 buruh Sritex,” ujar Aria di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Kamis (2/4/2026).

Perlu diingat, Sritex telah dinyatakan pailit sejak lebih dari setahun lalu dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai. Namun, pesangon dan THR pada Lebaran 2025 hingga kini belum juga dibayarkan.

“Mereka sudah banyak yang tertampung bekerja di pabrik-pabrik lain. Tapi mereka belum menerima hak pesangon PHK,” ujarnya.

Aria menyayangkan proses lelang aset Sritex yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Akibatnya, beban utang masih menghantui buruh maupun Bank Jateng. Ia berharap proses lelang aset perusahaan tekstil tersebut dapat segera dirampungkan.

“Tadi Pak Gubernur sudah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan Sritex. Tidak hanya utang ke Bank Jateng, tetapi juga hak-hak buruh agar segera tuntas,” tegas Aria.

Ia menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah berpeluang menjadi percontohan nasional jika mampu menjaga kinerja tetap sehat dan akuntabel. Menurut dia, bank daerah memiliki mandat lebih luas dibandingkan institusi perbankan pada umumnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Bank Pembangunan Daerah tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang kuat.

“Semoga Bank Jateng mampu meningkatkan kinerja bisnis, memperbesar dividen, dan menjadi instrumen pembangunan ekonomi di Jawa Tengah yang semakin terintegrasi,” pungkasnya.