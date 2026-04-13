Untung-Rugi Konflik Selat Hormuz bagi Ekonomi RI

Bank Indonesia (BI) menilai lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberikan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, kenaikan ini menambah tekanan inflasi, namun di sisi lain menguntungkan harga komoditas ekspor.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa dampak tersebut berkaitan erat dengan posisi Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi dunia.

“Dampaknya ada dua sisi, harga minyak naik tetapi komoditas ekspor juga meningkat,” kata Destry dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta Pusat, Senin (14/4/2026).

Destry menjelaskan, kenaikan harga minyak memicu inflasi dan meningkatkan biaya energi. Kondisi ini juga memperkuat dolar AS, yang menyebabkan pelemahan mata uang regional.

“Akibatnya naik semua, DYX naik di atas 100, mata uang regional advanced economies mengalami pelemahan,” ujar Destry.

Meski demikian, Indonesia memperoleh efek positif dari kenaikan harga komoditas global seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan emas yang harganya ikut naik seiring lonjakan harga energi.

“Batu bara naik karena mempersiapkan alternatif energi. CPO naik. Indirect impact cukup bagus ke RI karena ada coal, CPO, emas,” jelas Destry.

Di sisi lain, BI mencatat adanya gangguan pada rantai pasok dan kenaikan biaya logistik global akibat hambatan distribusi di Timur Tengah. Hal ini meningkatkan biaya pengapalan dan pengiriman barang internasional.

“Sehingga ini meningkatkan biaya pengapalan dan logistik naik, jadi ada gangguan global supply chain,” ujarnya.

Gangguan rantai pasok tersebut diperkirakan mendorong kenaikan harga logam, energi, hingga bahan baku industri, yang berpotensi menurunkan produksi secara global.

“Kesimpulannya, harga komoditas global naik, emas, coal, nikel, pertanian juga naik. Yang terbaru plastik karena ada supply chain, ujungnya ada penurunan produksi,” tambah Destry.

Secara keseluruhan, BI melihat risiko terbesar dari konflik ini adalah potensi stagflasi, kondisi di mana ekonomi melambat namun inflasi tetap tinggi. Respons kebijakan moneter dan fiskal pun menjadi faktor penentu untuk menjaga stabilitas domestik.

“Ini namanya stagflation, tidak bagus. Respons kebijakan menjadi penting,” tegas Destry.

