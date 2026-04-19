Gaji UMR Palembang dari Tahun 2021-2026, Jadi yang Tertinggi di Sumsel
Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah tujuan utama mencari pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.
Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di provinsi ini adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, sebesar 1,31 ribu orang.
Selain karena lapangan kerjanya yang berlimpah, besaran gaji yang ditawarkan turut menjadi daya tarik masyarakat sekitar untuk bekerja di Kota Palembang.
Besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, UMK Palembang 2026 ditetapkan sebesar Rp4.192.837, naik Rp276.202 dari tahun sebelumnya.
Adapun kota dengan UMK terbesarnya dipegang oleh Kota Palembang sebesar Rp4.192.837. Berikut adalah rincian UMR Sumatera Selatan 2026 selengkapnya:
- UMR Kota Palembang: Rp4.192.837
- UMR Muara Enim: Rp4.178.363
- UMR Kabupaten Musi Rawas: Rp 4.058.812
- UMR Kabupaten Musi Rawas Utara: Rp 4.047.385
- UMR Lahat: Rp 4.041.420
- UMR Kabupaten Musi Banyuasin: Rp 4.039.054
- UMR OKU Timur: Rp 3.993.876
- UMR Kabupaten Banyuasin: Rp 3.976.492
Besaran UMSP dan UMSK Sumsel 2026
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi merilis daftar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2026.
Kebijakan ini berisi tentang besaran gaji di sembilan sektor industri yang menjadi pilar ekonomi di wilayahnya:
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 4.116.123
- Pertambangan dan penggalian: Rp 4.167.115
- Industri pengolahan: Rp 4.114.298
- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp 4.143.870
- Konstruksi: Rp 4.130.071
- Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan: Rp 4.110.356
- Transportasi dan pergudangan: Rp 4.147.400
- Informasi dan komunikasi: Rp 4.104.440
- Jasa penyewaan, ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya: Rp 4.074.869
Pertumbuhan UMK Palembang 2021-2026
UMK Kota Palembang 2026 menjadi yang tertinggi di Sumatera Selatan, yaitu Rp4.192.837. Besaran gaji ini merupakan hasil pertumbuhan kebijakan UMK yang ditetapkan pemerintah dalam enam tahun terakhir.
Berikut adalah pertumbuhan kenaikan UMK Palembang dari periode 2021-2026:
2021
Pada 2021, Upah Minimum Kota (UMK) Palembang adalah Rp3.270.093. Angka ini naik sebesar 3,3 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.165.519.
2022
UMK Palembang 2022 adalah Rp3.289.409 atau naik sebesar 0,59 persen atau Rp19.316 dari tahun sebelumnya.
2023
UMK Palembang 2023 naik 7,5 persen atau sekitar Rp256.000 menjadi Rp3.565.409 dari tahun sebelumnya.
2024
Kenaikan UMK Palembang 2024 sebesar 3,15 persen atau sebesar Rp112.182, sehingga gajinya menjadi Rp3.677.591.
2025
Di tahun 2025, kenaikan UMK Palembang mencapai 6,50 persen atau sebesar Rp239.044, menjadi Rp3.916.635.
2026
UMK Palembang menjadi kota di Sumatera Selatan dengan gaji tertinggi, yaitu Rp4.192.837 dengan kenaikan sebesar 7 persen atau sebesar Rp276.202 dari periode sebelumnya.