Gaji UMR Palembang dari Tahun 2021-2026, Jadi yang Tertinggi di Sumsel

Minggu, 19 April 2026 - 19:00 WIB

Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah tujuan utama mencari pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di provinsi ini adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, sebesar 1,31 ribu orang.

Selain karena lapangan kerjanya yang berlimpah, besaran gaji yang ditawarkan turut menjadi daya tarik masyarakat sekitar untuk bekerja di Kota Palembang.

Besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, UMK Palembang 2026 ditetapkan sebesar Rp4.192.837, naik Rp276.202 dari tahun sebelumnya.

Adapun kota dengan UMK terbesarnya dipegang oleh Kota Palembang sebesar Rp4.192.837. Berikut adalah rincian UMR Sumatera Selatan 2026 selengkapnya:

UMR Kota Palembang : Rp4.192.837

: Rp4.192.837 UMR Muara Enim : Rp4.178.363

: Rp4.178.363 UMR Kabupaten Musi Rawas : Rp 4.058.812

: Rp 4.058.812 UMR Kabupaten Musi Rawas Utara : Rp 4.047.385

: Rp 4.047.385 UMR Lahat : Rp 4.041.420

: Rp 4.041.420 UMR Kabupaten Musi Banyuasin : Rp 4.039.054

: Rp 4.039.054 UMR OKU Timur : Rp 3.993.876

: Rp 3.993.876 UMR Kabupaten Banyuasin: Rp 3.976.492

Besaran UMSP dan UMSK Sumsel 2026

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi merilis daftar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2026.

Kebijakan ini berisi tentang besaran gaji di sembilan sektor industri yang menjadi pilar ekonomi di wilayahnya:

Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 4.116.123 Pertambangan dan penggalian: Rp 4.167.115 Industri pengolahan: Rp 4.114.298 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp 4.143.870 Konstruksi: Rp 4.130.071 Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan: Rp 4.110.356 Transportasi dan pergudangan: Rp 4.147.400 Informasi dan komunikasi: Rp 4.104.440 Jasa penyewaan, ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya: Rp 4.074.869

Pertumbuhan UMK Palembang 2021-2026

UMK Kota Palembang 2026 menjadi yang tertinggi di Sumatera Selatan, yaitu Rp4.192.837. Besaran gaji ini merupakan hasil pertumbuhan kebijakan UMK yang ditetapkan pemerintah dalam enam tahun terakhir.

Berikut adalah pertumbuhan kenaikan UMK Palembang dari periode 2021-2026:

2021

Pada 2021, Upah Minimum Kota (UMK) Palembang adalah Rp3.270.093. Angka ini naik sebesar 3,3 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.165.519.

2022

UMK Palembang 2022 adalah Rp3.289.409 atau naik sebesar 0,59 persen atau Rp19.316 dari tahun sebelumnya.

2023

UMK Palembang 2023 naik 7,5 persen atau sekitar Rp256.000 menjadi Rp3.565.409 dari tahun sebelumnya.

2024

Kenaikan UMK Palembang 2024 sebesar 3,15 persen atau sebesar Rp112.182, sehingga gajinya menjadi Rp3.677.591.

2025

Di tahun 2025, kenaikan UMK Palembang mencapai 6,50 persen atau sebesar Rp239.044, menjadi Rp3.916.635.

2026

UMK Palembang menjadi kota di Sumatera Selatan dengan gaji tertinggi, yaitu Rp4.192.837 dengan kenaikan sebesar 7 persen atau sebesar Rp276.202 dari periode sebelumnya.