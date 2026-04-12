Urgensi Migrasi Bus Listrik dan Reformasi Subsidi BBM yang Salah Sasaran

Bus listrik Transjakarta mengantre sebelum memasuki Halte Transjakarta Pasar Baru, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai transformasi transportasi publik berbasis listrik merupakan langkah strategis yang mendesak untuk menghadapi krisis energi. Hal ini diperlukan guna menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong kemandirian energi nasional.

Djoko menyebut percepatan migrasi ke angkutan umum listrik adalah langkah paling krusial yang harus segera diambil pemerintah.

"Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (12/4/2026).

Menurut akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini, dominasi kendaraan pribadi dalam konsumsi energi menjadi tantangan utama. Ia mendorong penggantian armada bus secara bertahap dengan bus listrik serta integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, dan LRT untuk menarik minat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

Djoko juga menyoroti masalah subsidi energi yang selama ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas pengguna kendaraan pribadi. Ia mendorong digitalisasi agar subsidi benar-benar menyasar angkutan umum dan sektor logistik.

"Digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data diperlukan agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional," ujarnya.

Lebih lanjut Djoko mengusulkan agar sebagian anggaran subsidi BBM direlokasi untuk membangun infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, hingga fasilitas pejalan kaki.

Selain elektrifikasi kendaraan penumpang, ia menekankan pentingnya optimalisasi logistik berbasis rel. Angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan truk di jalan raya. Ia mendorong percepatan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Jawa dan Sumatera.

Di sisi lain penggunaan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 tetap perlu dilanjutkan secara seimbang. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi sekaligus stabilitas pangan nasional di masa depan.