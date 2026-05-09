Daftar Lengkap Arc One Piece, Mulai East Blue hingga Egghead

Sabtu, 9 Mei 2026 - 13:00 WIB

Manga karya Eiichiro Oda, One Piece, yang pertama kali terbit pada 1997, kini menjadi manga dan anime yang paling populer di dunia.

Manga ini menceritakan perjalanan Monkey D. Luffy, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut yang mencari harta karun legendaris bernama One Piece.

Berbeda dengan cerita bajak laut lainnya, One Piece menghadirkan banyak kisah menarik yang dipadukan menjadi satu cerita.

Mulai dari cerita tentang persahabatan, pertarungan sengit, hingga perjalanan menyusuri lautan yang penuh misteri.

Itulah sebabnya, anime yang telah tayang lebih dari dua dekade ini memiliki basis penggemar yang besar karena alur cerita dan plot yang dimiliki sangat menarik.

Daftar Arc One Piece

1. East Blue Saga

East Blue Saga (Foto: One Piece Wiki)

One Piece dimulai dari East Blue Saga yang menceritakan perjalanan awal Monkey D. Luffy, mengumpulkan kru pertamanya sambil berlayar dari pulau ke pulau di East Blue.

Alur ceritanya masih ringan dan penuh humor karena fokus utamanya adalah memperkenalkan karakter-karakter utama seperti Zoro, Nami, Usopp, hingga Sanji.

Lalu secara perlahan, pembaca disajikan alur cerita perjalanan Luffy dan kawan-kawan dalam mencari harta karun One Piece.

Berikut urutan arc dalam East Blue Saga:

Romance Dawn : Episode 1-3

: Episode 1-3 Orange Town : Episode 4-8

: Episode 4-8 Syrup Village : Episode 9-18

: Episode 9-18 Baratie : Episode 19-30

: Episode 19-30 Arlong Park : Episode 31-44

: Episode 31-44 Logue Town : Episode 45, 48-53

: Episode 45, 48-53 Buggy's Crew Adventure Chronicles : Episode 46-47

: Episode 46-47 Warship Island: Episode 54-61

2. Alabasta Saga

Alabasta Saga (Foto: One Piece Wiki)

Saga ini sudah memasuki alur cerita yang cukup intens, di mana kelompok Topi Jerami mulai bertemu musuh pertama mereka di Reverse Mountain.

Bisa dikatakan, Alabasta merupakan saga terpenting yang memperkenalkan organisasi rahasia Baroque Works dan salah satu Shichibukai paling berbahaya, Crocodile, sehingga pemula wajib menyimak alur cerita ini agar bisa mengikuti saga selanjutnya.

Berikut urutan arc dalam Alabasta Saga:

Reverse Mountain : Episode 62-63

: Episode 62-63 Whisky Peak : Episode 64-67

: Episode 64-67 Diary of Koby-Meppo : Episode 68-69

: Episode 68-69 Little Garden : Episode 70-77

: Episode 70-77 Drum Island : Episode 78-91

: Episode 78-91 Alabasta : Episode 92-130

: Episode 92-130 Arc Filler Post-Alabasta: Episode 131-135

3. Sky Island Saga

Sky Island Saga (Foto: One Piece Wiki)

Sky Island Saga menceritakan petualangan One Piece ke alur cerita yang penuh dengan aksi dan misteri di pulau legendaris di atas langit bernama Skypiea.

Di sini, kita akan diperkenalkan satu karakter baru, Nico Robin, yang juga menjadi anggota baru kru Topi Jerami.

Berikut urutan arc dalam Sky Island Saga:

Goat Island : Episode 136-138

: Episode 136-138 Ruluka Island : Episode 139-143

: Episode 139-143 Jaya : Episode 144-152

: Episode 144-152 Skypiea : Episode 153-195

: Episode 153-195 G-8 : Episode 196-206

: Episode 196-206 Long Ring Long Land : Episode 207-219

: Episode 207-219 Ocean's Dream : Episode 220-224

: Episode 220-224 Foxy's Return: Episode 225-228

4. Water 7 Saga

Water 7 Saga (Foto: One Piece Wiki)

Water 7 menjadi saga paling emosional dalam cerita One Piece. Sepanjang saga ini, pembaca akan disuguhkan oleh cerita kelompok Topi Jerami mengalami kekacauan.

Masalah dimulai saat Going Merry mengalami kerusakan parah dan memicu terjadinya pertengkaran besar antara Luffy dan Usopp.

Di saat yang bersamaan, Nico Robin menghilang dan bergabung dengan organisasi pemerintah dunia, CP9.

Dari sinilah, kelompok Topi Jerami menyatakan perang terhadap Pemerintah Dunia demi menyelamatkan Robin.

Berikut urutan arc dalam Water 7 Saga:

Water 7 : Episode 229-263

: Episode 229-263 Enies Lobby : Episode 264-290

: Episode 264-290 Boss Luffy Historical Special : Episode 291-292

: Episode 291-292 Enies Koby : Episode 293-302

: Episode 293-302 Boss Luffy Historical Special : Episode 303

: Episode 303 Enies Lobby : Episode 304-312

: Episode 304-312 Boss Luffy Historical Special : Episode 406-407

: Episode 406-407 Post-Enies Lobby: Episode 313-325

5. Thriller Bark Saga

Thriller Bark Saga (Foto: One Piece Wiki)

Menceritakan perjalanan Topi Jerami memasuki Thriller Bark, kapal raksasa menyeramkan yang dipenuhi zombie dan makhluk aneh.

Saga ini lebih menghadirkan suasana yang jauh lebih horor, tetapi tidak meninggalkan alur cerita komedi yang cukup menghibur.

Berikut urutan arc dalam Thriller Bark Saga:

Ice Hunter : Episode 326-335

: Episode 326-335 Chopper Man Special : Episode 336

: Episode 336 Thriller Bark : Episode 337-381

: Episode 337-381 Spa Island: Episode 382-384

6. Summit War Saga

Summit War Saga (Foto: One Piece Wiki)

Disebut sebagai saga One Piece terbaik dan paling emosional karena menceritakan kru Topi Jerami yang dipisahkan secara paksa di Sabaody Archipelago.

Secara bertahap di saga ini mengubah arah cerita One Piece dan menampilkan sisi dewasa Luffy sebagai bajak laut.

Berikut urutan arc dalam Summit War Saga:

Sabaody Archipelago : Episode 385-405

: Episode 385-405 Amazon Lily : Episode 408-417

: Episode 408-417 Straw Hat's Separation Serial : Episode 418-421

: Episode 418-421 Impel Down : Episode 422-425

: Episode 422-425 Little East Blue : Episode 426-429

: Episode 426-429 Impel Down : Episode 430-452

: Episode 430-452 Straw Hat's Separation Serial : Episode 453-456

: Episode 453-456 Marineford : Episode 457-489

: Episode 457-489 Post War : Episode 490-491

: Episode 490-491 Toriko Crossover : Episode 492

: Episode 492 Post War: Episode 493-516

7. Fish-Man Island Saga

Fish-Man Island Saga (Foto: iQiYi)

Topi Jerami akhirnya berkumpul kembali dan menjadi grup bajak laut terkuat. Fish-Man Island Saga menjadi awal petualangan mereka di New World.

Selain menampilkan kekuatan baru masing-masing karakter, saga ini juga mengangkat konfliks tentang diskriminasi antara manusia dan manusia ikan yang sudah berlangsung lama.

Berikut urutan arc dalam Fish-Man Island Saga:

Return to Sabaody : Episode 517-522

: Episode 517-522 Fish-Man Island : Episode 523-541

: Episode 523-541 Toriko Crossover : Episode 542

: Episode 542 Fish-Man Island: Episode 543-574

8. Dressrosa Saga

Dressrosa Saga (Foto: One Piece Wiki)

Merupakan saga terpanjang One Piece yang alur ceritanya berpusat pada Luffy yang berusaha menjatuhkan Donquixote Doflamingo, penguasa Dressrosa yang kejam.

Ada begitu banyak pertarungan di saga ini. Namun, highlight utama yang dinanti-nantikan penggemarnya adalah kemunculan Gear Fourth milik Luffy.

Berikut urutan arc dalam Dressrosa Saga:

Z's Ambition : Episode 575-578

: Episode 575-578 Punk Hazard : Episode 579-589

: Episode 579-589 Toriko & Dragon Ball Crossover : Episode 590

: Episode 590 Punk Hazard : Episode 591-625

: Episode 591-625 Caesar Retrieval : Episode 626-628

: Episode 626-628 Dressrosa: Episode 629-746

9. Yonko

Yonko (Foto: Reddit)

Menceritakan awal terjadinya konflik besar melawan empat kaisar laut yang menguasai New World.

Petualangan dimulai dari Zou, lalu berlanjut ke Whole Cake Island, dan perang besar di Wano Kuni.

Dalam saga ini, Luffy menghadapi musuh-musuh terkuat, termasuk Big Mom dan Kaido.

Berikkut urutan arc dalam Yonko Saga:

Silver Mine : Episode 747-750

: Episode 747-750 Zou : Episode 751-779

: Episode 751-779 Marine Rookie : Episode 780-782

: Episode 780-782 Whole Cake Island : Episode 783-877

: Episode 783-877 Levely : Episode 878-889

: Episode 878-889 Wano Kuni : Episode 890-894

: Episode 890-894 Cidre Guild : Episode 895-896

: Episode 895-896 Wano Kuni : Episode 897-906

: Episode 897-906 Anime 20th Anniversary Special : Episode 907

: Episode 907 Wano Kuni : Episode 908-1028

: Episode 908-1028 Uta's Past : Episode 1029-1030

: Episode 1029-1030 Wano Kuni: Episode 1031-1085

10. Final Saga

Final Saga One Piece (Foto: Reddit)

Final Saga menceritakan fase terakhir perjalanan Luffy menuju gelar Raja Bajak Laut. Di saga ini, banyak misteri besar mulai diungkap. Mulai dari teknologi kuno, sejarah Void Century, hingga rahasia Pemerintah Dunia.

Berikut urutan arc dalam Final Saga: