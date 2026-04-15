10 Usaha di Luar Negeri yang Belum Ada di Indonesia

Indonesia punya banyak pebisnis kreatif yang bisa melahirkan ide usaha yang unik, bahkan di luar ekspektasi. Ide tersebut biasanya hasil dari pemikiran pribadi atau inspirasi yang didapat dari bisnis yang sudah berjalan di luar negeri.

Praktik membawa konsep bisnis yang populer di luar negeri ke dalam negeri kerap sangat lumrah terjadi dalam dunia bisnis.

Namun sayangnya, masih ada beberapa bisnis unik yang belum ada di Indonesia. Padahal, jika dieksekusi dengan baik, bisnis itu punya potensi besar menjadi sukses.

Kumpulan Ide Usaha yang Populer di Luar Negeri tapi Belum Ada di Indonesia

1. Coworking Space Khusus Podcast

Di Amerika Serikat dan Inggris, ada satu tempat usaha yang cukup populer dan ramai dicari banyak orang, yaitu Coworking Space khusus Podcast.

Konsep yang ditawarkan adalah tempat bekerja, tetapi khusus untuk podcast dengan spesifikasi studio kedap suara, dilengkapi mikrofon professional, mixer, kamera, hingga operator teknis.

Bisnis ini sebenarnya punya potensi besar karena banyak pekerja kreatif di Indonesia yang tidak memiliki ruangan yang proper untuk siaran langsung.

2. Jasa Minta Maaf

Di Jepang, ada agensi profesional yang menawarkan jasa untuk mewakili seseorang untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi, baik melalui surat, telepon, maupun tatap muka.

Di Indonesia, bisnis ini sebenarnya bisa diterapkan, tetapi dengan konsep yang sedikit berbeda, misalnya sebagai penengah, agar masalah bisa diselesaikan dengan baik.

3. Jasa Supir Pengganti

Saat menonton serial Korea Selatan, pasti sering melihat adegan di mana aktor utama bekerja sebagai supir pengganti sementara.

Jasa panggilan supir pengganti ini sangat dibutuhkan di Korea Selatan untuk menggantikan pengemudi saat merasa lelah atau sedang dalam pengaruh minuman keras.

Bisnis ini sebenarnya berpotensi laris di kota besar seperti di Jakarta. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada bisnis yang serupa.

4. Water Refill Station

Di luar negeri, sistem penjualan air mineral dengan sistem refill, sudah mulai banyak untuk mengurangi sampah botol plastik.

Stasiun pengisian air minum menjadi bisnis yang seharusnya bisa diimplementasikan di Indonesia, di mana orang-orang bisa membawa botol minum (tumblr) sendiri tanpa harus membeli air mineral dalam kemasan.

5. Smart Storage Rental

Di Amerika Serikat dan Singapura, ada jasa penyewaan gudang mini atau loker pribadi berbasis aplikasi.

Di tempat penyimpanan itu, pelanggan bisa menyimpan barang-barang pentingnya seperti barang hobi, furnitur yang tidak terpakai, atau dokumen penting.

Sayangnya, bisnis ini belum populer di Indonesia. Padahal, prospeknya cukup besar, khususnya bagi mereka yang tinggal di apartemen kecil atau kos-kosan.

6. Cafe Khusus Tidur Siang

Di Jepang, ada kafe unik yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menyediakan sleeping pod atau kursi malas yang nyaman untuk tidur singkat (20-30 menit).

Model bisnis ini seharusnya bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di area perkantoran padat seperti Sudirman atau Kuningan.

Banyak karyawan yang membutuhkan tempat peristirahatan seperti ini, apalagi jika kantor mereka tidak memiliki ruangan khusus untuk beristirahat.

7. Tempat Parkir

Di Indonesia, ada banyak jasa tempat parkir, tetapi belum ada yang berani menyediakan lahan khusus di tengah atau di area perumahan padat untuk tempat parkir mobil menginap.

Bisnis ini sebenarnya cukup lumrah di luar negeri, khususnya di Jepang dan Belanda yang sangat ketat dengan aturan parkir di jalanan.

Mengingat banyak kasus dan keluhan tentang masalah parkir liar, kehadiran tempat parkir menginap seharusnya bisa menjadi jawaban untuk menata kembali ruang publik agar lebih rapi.

8. Penyewaan Alat Pertukangan

Di Amerika Serikat, ada jasa peminjaman alat-alat berat yang jarang dimiliki orang di rumah, seperti bor, gergaji mesin, pembersih karpet, dan lain sebagainya.

Model bisnis ini bisa meraih keuntungan dari biaya sewa harian dan jasa operator jika pelanggan tidak bisa mengoperasikannya sendiri.

Di Indonesia, bisnis ini punya prospek besar untuk menyasar pria/keluarga yang hobi memperbaiki rumah sendiri, tetapi belum punya modal besar untuk membeli peralatan mahal.

9. Professional Mourner/Pelayat Profesional

Di Tiongkok, ada jasa orang yang disewa untuk menghadiri pemakaman untuk meramaikan suasana, memberikan penghormatan, atau menunjukkan bahwa mendiang adalah orang yang sangat dihormati/disayangi.

Konsep bisnis ini seharusnya bisa diterapkan di Indonesia karena bisa membantu keluarga menyelenggarakan prosesi terlihat lebih megah dan khidmat.

10. Pet Taxi

Indonesia ada banyak layanan taxi untuk mengantar orang dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi tidak ada transportasi khusus hewan peliharaan yang dilengkapi dengan kandang dan sopir yang paham cara menangani hewan.

Bisnis ini sudah banyak dibuat di negara besar seperti Amerika Serikat.

Tarif perjalanannya hampir sama seperti tarif normal mengantar manusia, tetapi ada biaya ekstra untuk pemakaian fasilitas tertentu.

Di Indonesia, model bisnis ini punya prospek besar, mengingat ada banyak pemilik hewan yang sering kesulitan membawa hewan peliharaannya ke vet karena tidak punya kendaraan.