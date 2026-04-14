Usai 5 Jam Bahas Strategis dengan Putin, Prabowo Tiba di Paris Temui Macron

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Paris untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan gerilya diplomasi strategisnya di Benua Biru. Setelah menggelar pertemuan maraton selama lima jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Prabowo mendarat di Paris, Prancis, pada Senin (13/4/2026) menjelang tengah malam.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa pesawat kepresidenan menyentuh landasan di Paris pada pukul 23.50 waktu setempat. Kunjungan ini merupakan estafet penting dari rangkaian diplomasi tingkat tinggi Indonesia di kancah global.

"Setelah melakukan pertemuan yang berlangsung selama lima jam dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Bapak Presiden langsung bertolak menuju Prancis. Waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba tengah malam di Paris," ujar Teddy melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sinyal Kedekatan Jakarta-Moskow

Durasi pertemuan selama lima jam di Istana Kremlin menjadi sorotan. Teddy menilai waktu yang cukup panjang tersebut mencerminkan kedalaman bahasan serta keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis.

Sejumlah poin krusial menjadi meja diskusi antara Prabowo dan Putin, mulai dari ketahanan energi, pengelolaan sumber daya mineral, hingga percepatan pengembangan industri nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya Indonesia mengamankan kepentingan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik.

Misi Perdamaian di Istana Élysée

Tak butuh waktu lama untuk beristirahat, agenda padat telah menanti Prabowo di Paris. Ia dijadwalkan langsung bertolak ke Istana Élysée untuk menggelar pertemuan tête-à-tête alias empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Teddy menjelaskan, pertemuan dengan Macron bukan sekadar seremoni bilateral biasa. Prabowo membawa misi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas internasional.

“Besok Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara,” kata Teddy.

Selain memperkokoh kemitraan ekonomi dan pertahanan dengan Prancis, Prabowo akan memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Bapak Presiden akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia,” tegas Teddy.

Langkah cepat Prabowo dari Moskow ke Paris ini kian menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan komunikasi antara kekuatan-kekuatan besar dunia di tengah dinamika global yang kian memanas.