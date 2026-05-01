Usai Buat Kejutan di Madrid, Janice Tjen Siap Buat Gebrakan di Italia Open

Janice Tjen dari Indonesia melakukan servis melawan Iga Swiatek dari Polandia pada Qatar TotalEnergies Open, bagian dari Hologic WTA Tour di Khalifa International Tennis and Squash Complex pada 10 Februari 2026 di Doha, Qatar. (Foto: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Usai mencuri perhatian di tanah Spanyol, petenis putri terbaik Indonesia, Janice Tjen, kini bersiap menatap tantangan yang lebih besar.

Janice dijadwalkan akan berlaga di turnamen WTA 1000 Italian Open 2026 yang akan berlangsung di Foro Italico, Roma, pada 5-17 Mei mendatang.

Kehadiran Janice di turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru bagi kariernya. Berdasarkan daftar pemain yang dirilis WTA, atlet berusia 23 tahun ini menempati urutan ke-39, selaras dengan peringkat dunianya saat ini yang juga bertengger di ranking 39 WTA.

Cerita Madrid Open: Kalah Terhormat di Tunggal, Berjaya di Ganda

Langkah Janice ke Italia membawa modal kepercayaan diri yang tinggi. Meski langkahnya di Madrid Open terhenti di babak kedua setelah memberikan perlawanan sengit kepada unggulan ke-20, Liudmila Samsonova, Janice justru tampil menggila di nomor ganda.

Berduet dengan seniornya, Aldila Sutjiadi, pasangan "Duo Indonesia" ini sukses menembus babak perempat final. Kejutan terbesar mereka adalah saat menumbangkan unggulan ke-6 dunia, pasangan Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez.

Chemistry antara Janice dan Aldila di lapangan diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan mereka di turnamen mendatang.

Debut Perdana dan Ujian Sesungguhnya di Roma

Italian Open 2026 akan menjadi panggung debut bagi Janice Tjen di tanah Roma. Namun, jalan menuju podium tentu tidak akan mudah. Janice akan dikepung oleh deretan petenis papan atas dunia.

Nama-nama besar seperti Iga Swiatek, Elise Mertens, Belinda Bencic, hingga sang ratu tenis dunia, Aryna Sabalenka, sudah dipastikan mengisi main draw.

Profil Singkat Janice Tjen di Italian Open 2026

Turnamen: WTA 1000 Italian Open (Internazionali BNL d'Italia).

Tanggal: 5 - 17 Mei 2026.

Lokasi: Foro Italico, Roma, Italia.

Status: Debut perdana di Italian Open.

Ranking WTA: 39 Dunia.