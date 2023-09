Usai Drawing Piala Dunia U-17, Kapten Timnas Indonesia Pede Cetak Sejarah

Kapten Timnas Indonesia U-17 Muhammad Iqbal Dwijangge menegaskan timnya siap memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U-17 2023.

Iqbal bahkan yakin tim yang ditukangi Bima Sakti akan mencetak sejarah dengan lolos dari babak grup usai mencermati hasil undian yang berlangsung pada Jumat (15/9/2023) malam.

Tercatat, Indonesia selaku tuan rumah dipastikan tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.

"Semua negara di Grup A berat. Tetapi, sebagai tuan rumah dengan didukung suporter kita yakin bisa berbuat yang terbaik.. Pemain semua juga yakin akan bisa mencetak sejarah," kata Iqbal.

Timnas Indonesia U-17 boleh dibilang lepas dari jerat grup neraka. Mengingat persaingan di grup lain terkesan lebih berat.

Grup D misalnya, yang akan menyajikan persaingan cukup berat yang melibatkan Jepang, Argentina, Senegal, Polandia.

Kemudian ada Grup E yang menempatkan negara-negara kuat seperti Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso.

Di sisi lain, sang juara bertahan Inggris tergabung dalam Grup C yang juga terkesan tak mudah. The Three Lions akan bersaing dengan negara pemegang empat gelar juara dunia U-17, Brasil.

PSSI melalui Wakil Ketua Umum (Waketum) Zainudin Amali mengaku pihaknya siap mewujudkan mimpi Garuda Asia mencetak sejarah lolos dari babak penyisihan.

"Apa yang mereka butuhkan kami upayakan tersedia. Mereka harus mendapat fasilitas terbaik saat menjalani persiapan," ucap Amali.

Tak hanya membentuk tim yang solid, tapi PSSI kata Amali juga membentuk mental pemain yang tangguh.

"Saya melihat pemain amat percaya diri. Bukan bermaksud sombong, tapi kepercayaan diri penting menghadapi negara-negara level dunia. Mereka jangan kalah sebelum bertanding," ucap dia melanjutkan.

Demi memoles Timnas U-17, PSSI akan memfasilitasi para penggawa lewat program pemusatan latihan atau TC di Jerman.

Garuda Asia bakal bertolak ke Jerman pada 16 September 2023 besok. Mereka baru akan melakukan TC di Jerman mulai 17 September hingga 23 Oktober 2023.

Di sana, tim yang dibesut Bima Sakti bakal melakoni 6 laga. Termasuk diantaranya menjajal kekuatan Timnas Jerman U-17, beberapa tim Bundesliga Jerman seperti Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach.