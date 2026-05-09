Usai Hadiri KTT ASEAN, Prabowo Terbang ke Pulau Miangas di Sulut

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pulau Miangas, Kabupaten Kep. Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Miangas, Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengunjungi masyarakat yang berada di pulau paling utara di Indonesia dan berbatasan dengan Filipina tersebut.

Dalam pantauan siaran daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu (9/5/2026), Prabowo tiba di Miangas sekitar pukul 09.45 WIB setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

Di Miangas, Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan masyarakat dan meninjau puskesmas di salah satu pulau terluar di Nusantara tersebut.

Disambut Menhan Sjafrie hingga KSAU

Setibanya di Miangas, Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dan sejumlah pejabat lainnya.

Prabowo juga turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Tampak Prabowo berbincang dan berfoto bersama dengan sejumlah petugas bandara sebelum akhirnya menaiki kendaraan Pindad Maung.

KTT ASEAN

Sebelumnya, Prabowo menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada 7-8 Mei 2026. Di dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan komitmen bersama negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan global, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa isu utama yang mengemuka dalam berbagai sesi KTT adalah respons kolektif ASEAN terhadap dampak situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang turut mempengaruhi kehidupan negara-negara di kawasan.