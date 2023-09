Usai Inggris, Kanada dan Uni Eropa, Presiden Ukraina akan Pidato di Hadapan Kongres AS

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat. Zelensky berpidato untuk meminta lebih banyak bantuan untuk melawan invasi Rusia.

Pidato virtual Zelensky disampaikan pada pukul 13.00 GMT (22.00 WIB) hari ini, Rabu (16/3/2022) malam. Sebelumnya ia juga telah berpidato di depan parlemen Kanada agar negara-negara Barat menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Rusia.

Zelensky juga meminta mereka menerapkan zona larangan terbang di atas Ukraina. Zona larangan terbang oleh Barat menjadi upaya Ukraina untuk mencegah serangan udara Rusia, namun upaya itu kandas karena Presiden AS dan aliansi NATO menolaknya. Barat khawatir langkah itu dapat meningkatkan konflik.

Biden pada Selasa meneken undang-undang yang mendasari pemberian dana darurat senilai 13,6 miliar dolar kepada Ukraina untuk membantu negara itu mendapatkan senjata dan bantuan kemanusiaan.

Dalam beberapa pekan terakhir Zelensky telah berusaha mencari dukungan bagi negaranya lewat berbagai pidato secara virtual kepada pihak asing, termasuk Parlemen Uni Eropa dan Parlemen Inggris.

Jarang sekali pemimpin asing berpidato di depan Kongres AS di masa perang. Terakhir pada tahun 2015 ketika sekutu akrab AS, PM Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di depan Kongres AS untuk menentang kesepakatan internasional yang mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Sebelumnya pada 1941, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berbicara di depan Kongres AS beberapa pekan setelah serangan Jepang ke Pearl Harbour yang menyeret AS ke dalam Perang Dunia Kedua.