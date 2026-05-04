Usai Jamuan Makan Malam di Bali, Menhan Jepang dan Sjafrie Tiba di Halim, Lanjut Teken Kerja Sama

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (4/5/2026). (Dokumentasi: Inilah.com/ Harris Muda)

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro, kembali tiba di Jakarta usai menuntaskan agenda jamuan makan malam di Bali.

Pantauan Inilah.com, keduanya mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 09.30 WIB menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-800 NG.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Sjafrie dan Koizumi disambut dengan upacara jajaran kehormatan khas militer. Keduanya kemudian berjalan beriringan di atas karpet merah sebelum melanjutkan agenda masing-masing menggunakan kendaraan pribadi.

Sebelumnya, Sjafrie dan Koizumi baru saja menghadiri jamuan makan malam di The Mulia, Minggu (3/5/2026) malam.

Jamuan tersebut menjadi pembuka rangkaian kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jepang ke Indonesia.

Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat kepercayaan dan saling pengertian antara kedua negara, menjelang agenda pertemuan strategis yang akan digelar pada hari berikutnya.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari cultural visit, yang secara umum menjadi bagian dalam setiap forum pertemuan bilateral maupun multilateral, di mana negara tuan rumah memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisinya kepada mitra negara.

"Hubungan antara Indonesia dan Jepang memiliki akar sejarah yang panjang serta terus berkembang menjadi kemitraan strategis yang semakin kokoh," papar Menhan dalam sambutannya.

Indonesia lanjut Menhan Sjafrie memandang Jepang sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, yang dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Sementara itu, Menhan Jepang, Shinjiro dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama kedua negara dalam menghadapi dinamika lingkungan keamanan global yang semakin kompleks, serta mengapresiasi nilai-nilai kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia sebagai fondasi kuat dalam membangun hubungan bilateral.

Adapun kedatangan Koizumi beserta delegasi dilakukan dalam rangka menghadiri Defence Minister Meeting 2026, sekaligus melanjutkan agenda strategis penandatanganan kerja sama Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada Senin ini di Jakarta.