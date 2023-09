Usai ‘Kencan’ Bareng Siwon Choi, Luna Maya Tebar Pesona

Selebritas Luna Maya kembali tebar pesona dan membuat warganet cemburu bukan kepalang saat pamer ‘kencan’ bareng seorang personel Super Junior, Siwon Choi.

Selang dua hari unggahan fotonya bersama Siwon viral di jagat maya, artis 38 tahun itu kembali mengunggah beberapa potret dirinya saat di Korea Selatan.

Sekilas masih memakai pakaian yang sama saat bertemu Siwon yakni kemeja biru dan perpaduan celana jeans potret cantik luna seakan tak terbantahkan.

Setidaknya Luna membagikan sebanyak lima foto cantiknya di laman Instagram.

“Hey you..,” tulis caption Instagram Luna Maya, ditulis, Senin (30/5/2022).

Unggahan mantan model itu juga dipenuhi komentar warganet. Sekilas beberapa dari mereka menyebut yang mengambil gambar Luna adalah sosok Siwon yang saat itu hadir bersamanya.

“Apakah ini yang jadi kang fotonya om Siwon?” tulis komentar senonoh salah satu warganet.

Sebelumnya kedatangan Luna ke negeri Ginseng diketahui sebagai bagian dari promosi demi peningkatan masuknya produk kecantikan Indonesia ke Korea.

Kedatangan dirinya pun bahkan disambut oleh Siwon selang mendarat di Korea Selatan. Member Super Junior itu mengajak Luna makan siang bersama hingga berfoto di sebuah jembatan di Kota Seoul, Korea Selatan

Melalui caption foto yang diunggah, Luna Maya mengucapkan terima kasih telah dijamu makan siang bersama Siwon Choi saat berada di Seoul.

“Thank you for the lunch @siwonchoi,” tulis Luna beberapa hari silam.