Usai Ketemu Xi Jinping, Rusia Sepakat Dukung Iran Perkaya Uranium

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan dukungan negaranya terhadap hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium selama digunakan untuk kepentingan damai.

Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov dalam konferensi pers di Beijing, China, Rabu (15/4/2026), usai melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping.

Dalam kesempatan itu, Lavrov menyatakan Rusia siap terlibat dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan terkait program nuklir Iran, termasuk dalam pengelolaan uranium yang diperkaya.

Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan sipil, termasuk melalui pengayaan uranium.

"Setiap negara memiliki hak untuk memperkaya uranium secara eksklusif untuk tujuan damai," ujarnya.

Lavrov juga menyatakan bahwa Rusia akan menghormati keputusan yang diambil Iran terkait pengelolaan uranium tersebut.

"Rusia akan menerima keputusan apa pun yang sesuai dengan pihak Iran dalam kerangka hak-hak yang sah ini," tegas Lavrov, dilansir media Iran, Press TV, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah opsi yang dapat ditempuh dalam pengelolaan uranium yang telah diperkaya. Di antaranya adalah pengolahan ulang menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir atau penyimpanan sebagian material tersebut di Rusia.

Lavrov menyebut pembahasan terkait isu ini telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta perwakilan dari Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia juga menyinggung bahwa topik serupa kerap dibahas dalam komunikasi yang melibatkan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pandangannya, Iran tidak menunjukkan indikasi mengembangkan program nuklir untuk kepentingan militer. Ia merujuk pada temuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang disebut tidak menemukan bukti pengalihan program nuklir Iran untuk tujuan tersebut.

Lavrov turut mengingatkan kembali peran Rusia dalam kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, termasuk dalam pengelolaan uranium yang diperkaya sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan stabilitas.