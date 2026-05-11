Usai Lahiran, Alyssa Makin Yakin Sudah Tepat Pilih Al Ghazali Jadi Pasangan Hidup

Ukuran Font Kecil Besar

Usai melahirkan anak pertamanya, Selebriti Alyssa Daguise memberi pernyataan menyentuh atas sikap sang suami, Al Ghazali yang selama menemani dirinya saat proses persalinan terasa menyenangkan.

"Kamu sih, hebat. Kita berhasil sayang. kelahiran ini membuatku semakin sadar bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk menghabiskan hidupku," ujar Alyssa melalui laman Instagram pribadinya, dikutip Senin (11/5/2026).

Ia menyebutkan tak bisa membayangkan proses persalinan putrinya, bila bukan karena kehadiran Al yang selalu menenangkannya, dengan pola pikir yang positif dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja.

"Jika bukan karena kehadiran suamiku yang menenangkan, pola pikir positif dan kepastian terus-menerus bahwa semuanya akan baik-baik saja, sejujurnya aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati persalinan dengan begitu indah," tuturnya.

Model blasteran Prancis-Indonesia ini merasa, kehadiran Al yang selalu menemaninya sejak tahap konstraksi sungguh istimewa.

"Melewati setiap kontraksi, setiap ketakutan, setiap air mata dan setiap momen di sampingmu sungguh istimewa. Oh dan kami sangat mencintai Soso kecil kami, kami tidak bisa berhenti memandangnya!," pungkasnya.

Sebelumnya, pasangan selebriti Al Ghazali dan Alyssa Daguise kini resmi menyandang status sebagai orang tua, setelah Alyssa melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali pada Minggu (10/5/2026).

Dalam unggahan di Instagram pribadi Al, dia memamerkan potret hangat dirinya bersama Alyssa yang masih berada di ruang perawatan rumah sakit sambil mendekap buah hati mereka.

"Selamat datang ke dunia, putri cantik kami. Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah, dan lebih bermakna secara bersamaan karena akhirnya kamu berada dalam pelukan kami," tulis Al.

Bagi Al dan Alyssa, kelahiran Soleil merupakan kado terindah sekaligus jawaban atas penantian mereka. Al pun mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam untuk sang buah hati yang kini menjadi cahaya baru dalam keluarga kecil mereka.

"Soleil, kamu telah mengisi hati kami dengan cinta yang begitu dalam hingga terasa tak terbatas. Kamu adalah jawaban dari doa-doa kami, berkah terbesar kami, dan cahaya matahari selamanya bagi kami," lanjutnya.

Lebih lanjut, Al menegaskan rasa sayang mereka sebagai orang tua tidak akan pernah bisa terlukiskan oleh apa pun.

"Mama dan Ayah mencintaimu lebih dari sekadar kata-kata yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah," ujar Al.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan sesama artis dan para penggemar yang turut bersukacita atas kelahiran anggota keluarga baru dari musisi Ahmad Dhani tersebut.