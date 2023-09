Usai Ledek iPhone 14, Samsung Kini Ketahuan Jiplak Lock Screen iOS 16

Terkadang sulit untuk mengetahui apakah inovasi iPhone menginspirasi Android atau sebaliknya. Google memperkenalkan 'Material You' untuk Android 13, sementara Apple memprogram iOS 16 dengan kustomisasi layar kunci — memberi pelanggan masing-masing kekuatan personalisasi di dunia. Sekarang, tampaknya Samsung membuat kustomisasi layar kunci pada ponselnya terlihat mirip dengan iOS 16 di One UI 5 beta terbaru.

Tampilan ini digulirkan dalam sistem operasi OneUI 5 Beta 3.

Diungkap oleh kreator video bernama Vaibhav Jain, opsi penyesuaian layar kunci Samsung di sistem operasi itu sangat mirip dengan apa yang ada di iOS 16, seperti dilansir dari Digitaltrend, Rabu (28/9/2022).

Disebutkan kalau layar kunci milik Samsung menawarkan lima model gaya jam, sementara Apple menawarkan delapan opsi.

Kedua sistem operasi itu juga memberikan opsi untuk mengubah warna jam.

Ketika menambahkan wallpaper baru, kedua sistem operasi ini juga menawarkan koleksi background (latar belakang) yang disorot dengan cara yang sama.

Bedanya adalah Apple masih menawarkan widget bawaan dan pihak ketiga.

Sedangkan Samsung hanya menawarkan ikon widget untuk notifikasi.

Sebenarnya fitur itu sudah ada di Android 12 dan software Android buatan Samsung di generasi sebelumnya.

Tetapi fitur itu akan didesain ulang ketika Android 13 dirilis.

Samsung memang kerap kali mengejek Apple, seperti pada iklan beberapa waktu lalu saat peluncuran iphone 14 tetapi mereka justru sering meniru inovasinya.

Contohnya yang bisa dilihat juga adalah ketika Apple membuang charger di boks iPhone 12, yang kemudian ditiru Samsung.

Ejekan lain yang dilontarkan Samsung ke Apple adalah kamera 48MP di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max.

Samsung mencibir kalau Apple hampir sampai ke sensor megapiksel tertinggi karena Galaxy S20 Ultra sudah merilis kamera 108MP.

GoodLock vs Samsung OneUI 5 vs iOS 16

Show me exactly where GoOdlock Did It First 😂

Where’s the Lockscreen Wallpaper Filter Option? From where Samsung copied Long Press to Customise Lockscreen Interface and Wallpaper Picker

The OneUI 5 Lockscreen Interface is a copy of iOS16 pic.twitter.com/nGaOkt8KTF