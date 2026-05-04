Usai Mengadu soal Kasus VCS, Clara Shinta Beberkan Respons Komnas Perempuan

Selebgram Clara Shinta menyatakan respons yang didapat dari pihak Komnas Perempuan pasca dirinya mengadukan permasalahan yang dihadapinya, berkaitan dengan skandal video call sex (VCS) sang suami dengan wanita lain.

Ia menyebut, Komnas Perempuan tak hanya melihat dari sisi hukumnya semata, namun juga dari segi seorang perempuan.

"Namanya juga Komnas Perempuan, mereka mendengarkan bukan secara mata hukum, tetapi lebih ke mata perempuan. Jadi mereka paham kita hidup di negara hukum, siapapun perempuan tindakannya tentu ada impact-nya," kata Clara di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Apalagi, lanjut dia, pada kasus ini pihaknya memiliki posisi yang kuat yakni sebagai istri sah yang diakui oleh negara dan hukum.

"Itu menjadi nilai plus. (Kalau) pembelaan sama saja, tapi mereka lebih mengerti, posisi saya ini dirugikan," jelasnya.

Selain itu, ia menyatakan saat sedang viralnya skandal VCS sang suami, Clara sengaja tidak mengambil langkah hukum apapun karena hanya ingin menenangkan diri.

Ia bahkan mengakui, dirinya yang sempat memviralkan gambar tak senonoh tersebut adalah puncak emosinya, saat mengetahui sang suami bermain di belakangnya dengan wanita lain.

"Balik lagi istri mana yang bisa kuat. Pihak Komnas responsnya sangat baik," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Clara Shinta, Sunan Kalijaga hanya menyebut bila Komnas Perempuan akan mengabarkan pihaknya terkait langkah selanjutnya melalui email.

Sebelumnya, Selebgram Clara Shinta menyambangi Komnas Perempuan didampingi oleh Heidy Sunan dan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, Senin (4/5/2026).

Diketahui, kedatangannya kali ini atas arahan dari Sunan terkait skandal video call sex (VCS) sang suami yang sempat viral di jagat maya.

"Arahan dari kuasa hukum saya bang Sunan. Untuk selanjutnya seperti apa, mungkin bang Sunan yang bisa lebih menjelaskan," ujar Clara di Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Ia menyebut dirinya hanya ingin memperjuangkan haknya, tanpa mengungkapkan lebih jauh agendanya hari ini.

"Karena saya hanya orang awam yang ingin memperjuangkan hak saja sih," jelasnya.

Berdasarkan undangan agenda yang diterima inilah.com, tertera bahwa Sunan Kalijaga dan Clara Shinta akan hadir untuk membuat laporan pengaduan terhadap peristiwa yang viral yakni VCS, pukul 10.00 WIB.

Namun, pantauan inilah.com di lokasi, Sunan memang sudah hadir lebih dahulu, namun Clara baru tiba pukul 11.05 WIB. Saat memasuki laman Kantor Komnas Perempuan, Clara hanya jalan berpegangan dengan istri Sunan, Heidy dan menyebut langkah ini sebagai momen woman support woman.