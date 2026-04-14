Usai Serangan Tentara AS ke Selat Hormuz, Harga Minyak Langsung Turun di Bawah US$100/Barel

Ini jelas kabar baik karena harga minyak dunia mengalami penurunan sebesar 2 persen pada Selasa (14/4/2026), setelah mengalami reli tajam sehari sebelumnya. Hal ini bisa jadi mencermati perkembangan positif dari konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mengeroyok Iran.

Merujuk data Refinitiv, harga minyak Brent berada di posisi US$97,34 per barel, atau turun 2,03 persen dibandingkan penutupan kemarin (Senin, 13/4) yang berada di level US$99,36 per barel.

Sementara itu, minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat US$96,80 per barel, atau turun 2,30 persen dari posisi sebelumnya sebesar US$99,08 per barel.

Melansir Reuters, penurunan harga minyak dunia ini terjadi sehari setelah pasar sempat meroket tajam. Brent mengalami kenaikan lebih dari 4 persen, sedangkan WTI naik hampir 3 persen.

Lonjakan itu dipicu serangan militer AS yang memblokade pelabuhan Iran, termasuk jalur strategis Selat Hormuz. Investor mulai menimbang kemungkinan negosiasi baru setelah sejumlah sumber menyebut komunikasi Washington–Teheran masih berlangsung.

Bahkan, Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran ingin membuat kesepakatan pada Senin (13/4) waktu AS. Nada tersebut cukup menenangkan pasar yang sebelumnya bersiap menghadapi skenario terburuk.

Selat Hormuz menjadi pusat perhatian karena merupakan jalur vital energi global. Gangguan di kawasan itu dapat menghambat aliran minyak dari Timur Tengah menuju Asia, Eropa, dan Amerika.

Data ANZ memperkirakan sekitar 10 juta barel per hari pasokan minyak mentah telah terdampak secara efektif. Jika blokade berlangsung lama, tambahan 3–4 juta barel per hari pengiriman minyak berisiko tertahan.

Meski harga turun hari ini, level minyak masih jauh lebih tinggi dibandingkan pekan lalu. Pada 8 April, Brent sempat berada di US$94,75 per barel dan kini masih bertahan dekat US$97. Artinya, premi risiko geopolitik belum benar-benar hilang dari pasar.

Di sisi lain, faktor fundamental juga ikut berubah. OPEC memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan global kuartal II sebesar 500 ribu barel per hari dalam laporan bulanan terbarunya. Revisi ini memberi sinyal bahwa konsumsi energi global tidak sekuat perkiraan sebelumnya.

Lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan IEA juga meminta negara-negara tidak menimbun pasokan energi atau menerapkan larangan ekspor. Jika aksi panik itu terjadi, tekanan harga bisa datang lagi dalam waktu singkat.