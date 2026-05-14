Usai Sita Kontainer, PT Blueray Cargo Segera Diperiksa KPK

KPK sita 1 kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, terkait kasus importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai. (Foto: Dok KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil sejumlah pihak usai penyitaan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Selasa (12/5/2026). Pemeriksaan akan menyasar PT Blueray Cargo hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelusuri kepemilikan dan proses masuknya barang dalam kontainer tersebut.

“Penyidik tentu akan mengklarifikasi kepada pihak PT BR (Blueray Cargo, red.) dan pihak terkait, baik itu perusahaan importir, forwarder, maupun kepada pihak Ditjen Bea Cukai,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Ia menyebut kontainer yang disita berisi suku cadang kendaraan yang masuk kategori barang dibatasi atau dilarang impor.

KPK juga akan meminta penjelasan dari PT Blueray Cargo terkait pihak importir yang diduga terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

“Kami membutuhkan konfirmasi dari PT BR, untuk menjelaskan dan menerangkan siapa importir pemilik dari kontainer ini,” katanya.

Selain itu, pemeriksaan terhadap Bea Cukai dilakukan untuk menelusuri proses perizinan barang. Pasalnya, kontainer tersebut diketahui telah tertahan di pelabuhan selama kurang lebih satu bulan.

“Ini semuanya nanti kami telusuri dan dalami, baik dari pihak-pihak importirnya, forwarder-nya, kemudian dari Ditjen Bea dan Cukai,” ujarnya.

Konstruksi Perkara

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada 4 Februari 2026.

Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah pejabat Bea Cukai bernama Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dari total 17 pihak yang diamankan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Para tersangka terdiri dari pejabat Bea Cukai, yakni Rizal (RZL), Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan.

Selain itu, KPK juga menjerat pihak swasta, yakni John Field, Andri, serta Dedy Kurniawan.

Perkembangan berikutnya, pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan tersangka tambahan, yaitu Budiman Bayu Prasojo.

Sehari setelahnya, KPK mengungkap tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai. Dalam proses itu, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp5,19 miliar yang ditemukan dalam lima koper di sebuah rumah di kawasan Ciputat.