Usik Rasa Aman Kliennya, Sunan Kalijaga Laporkan Mantan ART Erin ke Polisi

Foto dari kiri ke kanan: istri Sunan Kalijaga, Heidy Sunan; mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina (Erin); dan kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Kuasa hukum Rien Wartia Trigina alias Erin, Sunan Kalijaga bersama kliennya membuat laporan mengenai unggahan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Erin yang telah mengunggah ruang privasi ke media sosial.

Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, keduanya tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 15.00 WIB.

"Hari ini kami datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan seseorang yang kami duga sudah sangat di luar daripada batas kewajaran, melakukan atau menyebarkan ranah pribadi, data pribadi sehingga membuat klien kami, mbak Erin menjadi sangat khawatir," tutur Sunan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Beberapa ruang privasi yang menurutnya telah dilanggar, yaitu isi rumah, mobil, hingga anak-anak Erin ditampilkan di media sosial ART berinisial H tersebut.

"Kami duga dengan sengaja di-upload, disebarluaskan di sosial media milik seseorang. Ini yang akan kami laporkan," jelasnya.

Sunan menegaskan, laporannya ini bukan hanya berkaitan dengan bagaimana orang tidak boleh mengambil gambar, merekam video lalu mengunggahnya ke media sosial, namun lebih daripada itu.

"Ini lebih kepada rasa aman dan nyaman klien kami yang sudah dilanggar, yang membuat mbak Erin sekarang juga lebih khawatir," tandasnya.

