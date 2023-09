Ustadz Zacky Mirza Kecelakaan Mobil di Aceh, Istri Beserta Anak Kirim Doa

Ustadz Zacky Mirza baru saja mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan di Aceh. Hal tersebut membuat istrinya, Shinta Tanjung ikut merasakan kekhawatiran dan tentunya sedih.

Karena itu, lewat akun instagram pribadinya, @chintatanjung, dia mengajak buah hatinya memberikan doa untuk keselamatan perjalanan sang ayah.

"Saya bunda Tata. Kami ingin memanjatkan doa kepada Allah mudah-mudahan abi, tim dan semua penumpang yang lagi on the way menuju Medan, Jambi, diberikan kselamatan, kesehatan, keberkahan, hingga selamat sampai tujuan, juga sampai kembali ke rumah," kata Shinta Tanjung, ditulis di Jakarta, Senin, (06/12/2021).

Baca Juga: Sedihnya Arteta Arsenal Gagal Juara

Dia mengunggah video bersama anak-anaknya saat di dalam mobil.

Perlu diketahui, pada Minggu, (05/12/2021), Ustadz Zacky Mirza mengunggah sebuah video yang menceritakan tentang dirinya sedang mengalami kecelakaan mobil di akun instagramnya @zackymirza_.

Mobil yang ditumpanginya mengalami kaca pecah di bagian pintu dekat sopir. Pecahan kaca tersebut berserakan hingga ada di bajunya.

"Alhamdulillah enggak apa-apa," kata Ustadz Zacky.

Kemudian, baru saja Zacky Mirza mengunggah video sedang ingin naik pesawat untuk melakukan perjalanan berikutnya.