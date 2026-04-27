Usulan KPK soal Jabatan Ketum Jadi Kritik Transparansi Kaderisasi Parpol

Ukuran Font Kecil Besar

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) membuka perdebatan serius tentang arah demokrasi Indonesia.

"Gagasan semacam ini seolah menantang tradisi panjang, di mana ketum parpol sering menjabat lebih dari dua periode, bahkan seolah menjadi figur permanen. Walaupun harus dipahami bahwa situasi ini berpotensi membuat kaderisasi mandek, karena ruang regenerasi tersumbat oleh dominasi elite yang terlalu lama bercokol," tutur Herry kepada inilah.com, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, alasan KPK membuat rekomendasi ini untuk meminimalisir praktik korupsi sangat masuk akal. Namun, langkah ini harus dibarengi dengan mekanisme internal partai yang sehat, bukan sekadar memotong masa jabatan.

"Jika tidak, risiko yang muncul adalah partai justru dikuasai oleh lingkaran kecil elite yang bergantian secara cepat tanpa memberi kesempatan pada kader muda untuk tumbuh," kata dia.

Herry menambahkan, rekomendasi KPK juga bisa dinilai sebagai kritik terhadap parpol yang hanya mengandalkan figur-figur tertentu sebagai ketua umumnya.

"Usulan ini lebih tepat dibaca sebagai kritik terhadap budaya politik yang terlalu berpusat pada figur, sekaligus dorongan agar parpol berani merumuskan sistem kaderisasi yang transparan, meritokratis, dan tahan terhadap godaan korupsi," pungkas Herry.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor politik masih menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pendekatan pencegahan.

“Kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Maka kemudian KPK juga masuk melalui pendekatan-pendekatan pencegahan, selain pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat yang juga secara reguler kami terus lakukan seperti program-program Politik Cerdas Berintegritas, kemudian kampanye tolak money politic, dan sebagainya,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, melalui fungsi monitoring, KPK melakukan pemetaan terhadap area-area yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

“Sehingga dari hasil kajian itu maka kemudian KPK memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk dilakukan pembahasan, untuk dilakukan tindak lanjut ya,” ujarnya.

Menurut Budi, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan tata kelola politik, termasuk terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

“Sehingga kami harapkan dengan hasil dan rekomendasi yang KPK sampaikan tersebut bisa menjadi pengayaan bagi para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk berkaitan dengan salah satu temuannya ya di poin delapan mengenai pembatasan periode ya seorang ketua partai politik gitu ya,” jelas Budi.